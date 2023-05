Napoli protagonista oltre lo Scudetto: su Spotify è l’anno della musica partenopea Sull’onda dello Scudetto vinto dal Napoli, Spotify celebra la musica della città con playlist e classifica di ascolti.

A cura di Redazione Music

We come from Naples, oltre a essere il titolo di un evento è il nome di una canzone di LIBERATO che farebbe da sfondo perfetto alla classifica che Spotify, sull'onda dell'entusiasmo dello scudetto vinto dal Napoli ha creato. Un modo per celebrare la città e anche un movimento che da anni sta crescendo sempre di più, portando ancora una volta il neapolitan power a conquistare il Paese e non solo. Da anni, ormai, la città vive una sorta di Rinascimento culturale, frutto di una crescita totale, di un'attenzione maggiore da parte di Istituzioni sociali e culturali, appunto che hanno permesso alla città di diventare "l’unico repertorio locale capace di scalare le classifiche nazionali" come comunica Spotify. Un successo che viene da lontano, da una tradizione importante, ma anche dalla capacita di ridefinirla di volta in volta con la contemporaneità.

Ciclicamente quest'onda partenopea si afferma a livello nazionale, questa volta lo fa spinta dal Calcio, ma anche dal Cinema, dalla Letteratura e dalla Tv, basti pensare al successo di Mare fuori che mescola il piccolo schermo con quell'atro fenomeno che è la musica. Spotify, quindi, ha stilato una classifica degli artisti partenopei più ascoltati sulla principale piattaforma di streaming "svelandone anche i più grandi successi e alcuni significativi dati di ascolto". I nomi sono tra quelli più noti, spaziando dal rap, soprattutto, alle atmosfere retrò-funk-world dei Nu Genea, toccando l'urban contemporanea dei Thru Collected, ma anche il mistero di LIBERATO che unisce rap, canzoni tradizionali e inni da stadio, fino al new indie di Drast e al fenomeno sbucato da Mare Fuori, Matteo Paolillo: "Una Napoli internazionale la cui musica è cresciuta nel resto d'Italia a un ritmo costante raggiungendo nell’ultimo anno oltre 2 miliardi di ascolti".

"Una rinascita ben rappresentata anche nella playlist Spotify Napoli Centro, tra le Top 5 in Italia e spazio a-genere che rappresenta il culmine di tutta questa storia e che solo nel 2022 è cresciuta del 64% in termini di ascoltatori medi giornalieri rispetto all’anno precedente. Solo nell’ultimo anno, ad esempio, artisti come i Nu Genea, Geolier e LIBERATO hanno registrato un incremento degli ascolti rispettivamente di quasi il 500%, quasi il 300% e oltre il 200%" come scrive Spotify presentando questi numeri e sottolineando il predominio totale di Geolier che domina tra sia tra gli artisti che tra le canzoni più ascoltate. È lui l'artista più ascoltato di sempre seguito in seconda e in terza posizione da Luchè e Pino Daniele e poi da Lele Blade e Clementino, mentre "M’Manc" di Geolier, Sfera Ebbasta e Shablo è la canzone napoletana più ascoltata di tutti i tempi seguita da "Non Abbiamo Età" di Luchè e "Stamm Fort" dell'ex Co'Sang e Sfera Ebbasta, poi “Torna da Me” sempre di Luchè e "Nena" di Andry The Hitmaker, Boro Boro e Geolier.

GLI ARTISTI NAPOLETANI PIÙ ASCOLTATI DI TUTTI I TEMPI SU SPOTIFY

Geolier Luchè Pino Daniele Lele Blade Clementino Gigi D'Alessio LIBERATO MV Killa CoCo Samurai Jay

LE CANZONI CON ARTISTI NAPOLETANI PIÙ ASCOLTATE DI TUTTI I TEMPI SU SPOTIFY