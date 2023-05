Napoli di Nino D’Angelo virale su TikTok: dalle foto con Maradona allo scudetto 2023 Nino D’Angelo e la sua Napoli protagonisti su TikTok: il brano è ritornato in tendenza ed accompagna i festeggiamenti dello scudetto della squadra di Spalletti.

A cura di Vincenzo Nasto

Nino D’Angelo nel 2017 allo Stadio San Paolo, foto di Roberto Troisi. Nino D’Angelo e Maradona, foto da TikTok Account @NinoDAngeloofficial1

Dal primo all'ultimo, dalla gioia di Diego Armando Maradona a quella del Napoli di Luciano Spalletti allo stadio a lui intitolato. Napoli, come la squadra che nei prossimi giorni diventerà ufficialmente campione d'Italia. 36 anni e in mezzo una colonna sonora, ritornata negli ultimi giorni in tendenza su TikTok: si tratta di Napoli di Nino D'Angelo, uno dei brani diventati cori da stadio della squadra partenopea e che ha accompagnato gioie e dolori della formazione. Il brano fu partorito e reso famoso dal celebre film Quel ragazzo della curva B del 1987, dove proprio il cantante, protagonista della pellicola, festeggerà la conquista del primo scudetto della squadra allenata da Ottavio Bianchi e portata al successo da Diego Armando Maradona.

Il testo di Napoli

Oh, alè, oh-oh, alè

Alè, oh-oh, alè

Alè, oh-oh-oh

[Ritornello 1]

Napoli, Napoli, Napoli

Forza Napoli, Napoli, Napoli, oh-oh

Napoli, Napoli, Napoli

La mia Napoli, Napoli

[Strofa 1]

‘A bandiera tutta azzurra

Ca rassumiglia ‘o cielo

E ‘o mare ‘e ‘sta citta'

Forza Napoli

Rint'a lluocchie ‘ste guaglione

Ca se scordano ‘e problemi

E si mettono a canta'

Napoli, Napoli, Napoli

Quei ragazzi della Curva B, oh-oh

Napoli, Napoli, Napoli

Nu striscione rice siamo qui

Oh, alè, oh-oh, alè

Alè, oh-oh, alè

Alè, oh-oh

Napoli, Napoli, Napoli

Forza Napoli, Napoli, Napoli, oh-oh

Napoli, Napoli, Napoli

La mia Napoli, Napoli

È ‘na casa chisto stadio

Parimmo ‘na famiglia

Sultanto dinta ‘cca

Viecchie e giuvane

Cercano rint'a nu pallone

Nu poco ‘e pace nu juorno nuovo

Ca se chiamma liberta'

Napoli, Napoli, Napoli

Quei ragazzi della Curva B, oh-oh

Napoli, Napoli, Napoli

Tu si tutte chello ‘ca vuglio

Oh, alè, oh-oh, alè

Alè, oh-oh, alè

Alè, oh-oh

Napoli, Napoli, Napoli

Forza Napoli, Napoli, Napoli, oh-oh

Napoli, Napoli, Napoli

La mia Napoli, Napoli

Napoli, Napoli, Napoli

Forza Napoli, Napoli, Napoli, oh-oh

Napoli, Napoli, Napoli

La mia Napoli, Napoli, Napoli, oh-oh

Napoli, Napoli, Napoli

Forza Napoli

Quel ragazzo della curva B e la canzone virale su TikTok

A 36 anni di distanza dalla sua prima apparizione, una delle canzoni più famose della discografia di Nino D'Angelo è ritornata in tendenza su TikTok. Si tratta di Napoli, il brano pubblicato per la prima volta dal cantante napoletano nel film Quel ragazzo della curva B, in cui lo stesso autore interpretava i panni del protagonista. Negli ultimi giorni, con l'avvicinarsi della vittoria dello scudetto da parte del Napoli di Luciano Spalletti, molti utenti di TikTok hanno utilizzato il suono per raccogliere le migliori immagini della preparazione della festa, avvenuta la scorsa domenica 30 aprile allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Oltre 34mila video con Napoli in sottofondo, mentre sventolano bandiere e vengono affissi cartelloni in città.

Napoli di Nino D'Angelo, dal primo scudetto del 1987 a quello odierno

Una gioia che, seppur spezzata dal gol dell'attaccante della Salernitana Boulaye Dia, che ha decretato il pareggio finale tra Napoli e Salernitana, non ha procrastinato i festeggiamenti del Napoli. Anzi, il risultato allo Stadio Diego Armando Maradona ha solo aperto le danze a settimane di festeggiamenti, con Napoli di Nino D'Angelo e altri storici cori ad accompagnare le sfilate. Lo stesso autore aveva pubblicato sul suo profilo TikTok un'immagine che lo ritrae con Diego Armando Maradona dopo il primo scudetto del Napoli con in sottofondo la canzone. Adesso si attende, 36 anni dopo, di poter vedere la foto Nino D'Angelo in compagnia degli eroi Khvicha Kvaratskhelia e Victor Osihmen con Napoli a fare da colonna sonora.