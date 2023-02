Musicultura 2023, annunciati i 56 artisti che accedono alle audizioni live: ospiti Morgan e Vicario Musicultura ha rivelato i nomi dei 56 artisti che accedono alle Audizioni Live dell’edizione 2023. I selezionati si esibiranno dal 24 febbraio al 5 marzo al Teatro Lauro Rossi di Macerata. Tra gli ospiti ci saranno anche Morgan, Fabrizio Bosso con Julian Oliver Mazzariello, Elisa Ridolfi e Margherita Vicario.

A cura di Cristina Somma

Sono stati annunciati oggi i 56 artisti/e che accedono alle Audizioni Live di Musicultura 2023. La selezione, che ha registrato un nuovo record di partecipazioni, ha richiesto tre mesi di ascolti per esaminare i 1.113 candidati iniziali che auspicavano alla conquista della vittoria per il concorso dedicato alla canzone popolare e d'autore. "Registriamo un’ulteriore impennata della rapidità con cui nuovi stili e tendenze sorgono e tramontano", ha detto Ezio Nannipieri, direttore artistico di Musicultura. "Quanto all’approccio – ha continuato – e ai contenuti, rileviamo con piacere che ci sono ragazze e ragazzi che riscoprono il gusto della pennellata melodica e armonica, che svicolano dalle canzoni incapsulate nell’autobiografismo, dalle lamentele un po’ lagnose, dal dissing, che hanno voglia di alzare lo sguardo sul mondo, sul mistero, sul fantastico".

Gli artisti selezionati sono tutti autori e autrici dei loro brani e si esibiranno, con due canzoni ciascuno, di fronte alla giuria di Musicultura, dal 24 febbraio al 5 marzo, sul palco del Teatro Lauro Rossi di Macerata. Tra i 56 artisti in gara ci sono 9 band e 47 solisti/e provenienti da tutta Italia. Le regioni maggiormente rappresentate sono: l'Emilia-Romagna con 8 artisti e la Lombardia con 7. Al terzo posto ci sono Marche, Abruzzo e Toscana con cinque artisti. Tra tutti i progetti proposti dai concorrenti, ne verranno scelti solo 16 per la finale, dove verranno eletti gli 8 brani vincitori.

Le 10 serate dedicate alle Audizioni Live saranno aperte liberamente al pubblico, potranno essere seguite anche tramite le dirette streaming sui social di Musicultura e cominceranno sempre alle ore 21:00, tranne domenica per cui l'inizio è previsto alle ore 17:00. Ci saranno numerosi ospiti, come John Vignola il 24 febbraio, Morgan il 27 febbraio, Fabrizio Bosso con Julian Oliver Mazzariello il 28 febbraio, Elisa Ridolfi il 2 Marzo e Margherita Vicario il 4 marzo. "È un bell’andare e venire di ospiti, li ringrazio tutti sinceramente per la condivisione dello spirito di Musicultura, è un bel modo di coltivare l’arte dell’incontro nel nome delle canzoni", ha aggiunto Ezio Nannipieri.

“Inoltre – ha proseguito – è davvero interessante che una realtà musicale vivace come quella della audizioni, grazie all’ulteriore articolarsi della collaborazione con Rai Italia, abbia da quest’anno anche una significativa prospettiva internazionale”. Rai Italia sarà presente alle Audizioni Live con i suoi 120 milioni di spettatori in tutto il mondo e realizzare dei contenuti sull'evento. Le Audizioni Live sono uno step necessario per avvicinarsi alla fase finale del concorso. I finalisti saranno protagonisti di due concerti al Teatro Persiano di Recanati, in collaborazione con Rai Radio 1, la radio ufficiale di Musicultura, nel prossimo mese di aprile e comporranno il CD compilation della XXXIV edizione.

Gli 8 vincitori verranno selezionati tra i 16 finalisti da un Comitato Artistico di Garanzia composto da esperti e musicisti. In questa edizione il Comitato Artistico di Garanzia sarà formato da: Francesca Archibugi, Enzo Avitabile, Claudio Baglioni, Diego Bianchi, Francesco Bianconi, Maria Grazia Calandrone, Luca Carboni, Alessandro Carrera, Guido Catalano, Ennio Cavalli, Carmen Consoli, Simone Cristicchi, Gaetano Curreri, Teresa De Sio, Giorgia, La Rappresentante di Lista, Dacia Maraini, Mariella Nava, Vasco Rossi, Ron, Enrico Ruggeri, Tosca, Paola Turci, Roberto Vecchioni, Sandro Veronesi, Boosta, Fabrizio Bosso, Angelo Branduardi, Cristina Donà e Irene Grandi.

I vincitori di Musicultura si esibiranno quindi con gli ospiti italiani e internazionali nelle serate finali del festival che si terranno a giugno allo Sferisterio di Macerata. Durante la finale sarà decisivo anche il voto del pubblico, chiamato per decretare il vincitore assoluto del concorso che si aggiudicherà il Premio Banca Macerata di 20.000 euro.

I nomi dei 56 artisti/e selezionati per le Audizioni Live di Musicultura 2023 con le rispettive provenienze geografiche sono: Amarti (Ferrara); Battista Avezzano (L’Aquila) ; Beart Riccione (Rimini); Caponetti Osimo (Ancona); Carla Cocco (Carbonia); Caruccio (Torino); Cassio (Livorno); Cecilia (Pisa); Chiara Osso (Roma); Cristiana Verardo (Lecce); Emilio Stella (Pomezia – Roma); Federico Baldi (Bergamo); Ferretti Mogliano (Macerata); Filbona Vittorio (Veneto -Treviso); Folkantina (Ancona); Frenesi (Torino); Furia (Milano); Glomarì Fidenza (Parma); Helen Aria (Aosta); Helle (Bologna); Ilaria Argiolas Roma; KAPUT (Corato – Bari); Lamante Schio (Vicenza); Lei Acri (Cosenza); Leyla El Abiri (Genova); Lilo (Busto Arsizio – Varese); Lysa Vasto (Chieti); Luca Fol (Rimini); Luca Muscarella & AD1 (Trapani); Luciano NardozzaCasalpusterlengo (Lodi); Lucio Matricardi (Porto San Giorgio – Fermo); Luigi Friotto (Fossacesia – Chieti); Manitoba (Firenze); Marsali (Pescara); Massimiliano D’Ambrosio (Roma); Matteo Faustini (Brescia); Melga Massafra (Taranto); Michele Braganti San Giustino (Perugia); Mira Casapulla (Caserta); Moà Orvieto (Terni); Mobili Trignani (Arsita – Teramo); Möly (Monza); Nervi (Firenze); Nudha (Bologna); otto x otto (Verona); PROTTO (Torino); PUPANOBU (Reggio Emilia); Riccardo Morandini (Bologna); Ro’Hara (Gorizia); Rosewood (Terni); Santamarea (Palermo); Simone Matteuzzi (Milano); SOLO ALBERTO (Palermo); Utah (San Benedetto del Tronto – Ascoli Piceno); WUM (Napoli); Zic (Firenze).