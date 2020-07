Sono stati annunciati gli otto vincitori dell'edizione 2020 di Musicultura, il Festival della canzone popolare e d’autore che da anni funge da scouting nel mondo della musica italiana. Nonostante il periodo travagliato, con la pandemia di Covid-19 a segnare i mesi scorsi e rendere impossibili prima e complessi poi i concerti, Musicultura ha voluto esserci anche quest'anno. L'appuntamento con i vincitori, che si esibiranno, come sempre, live allo Sferisterio di Macerata si terrà dal 24 al 29 agosto, atto finale della XXXI edizione. Anche quest'anno, insomma Musicultura darà la possibilità a tanti giovani di potersi esibire su un palco prestigioso come quello di Macerata.

I nomi dei vincitori di Musicultura 2020

A vincere la competizione, quest'anno, sono stati H.E.R., Miele, I miei migliori complimenti, La Zero, Fabio Curto, Hanami, Blindur e Senna. Le prime due si sono aggiudicate il contest social, Musicultura ha scelto I miei migliori complimenti, progetto dietro cui si cela Walter Ferrari, mentre gli altri sono i nomi designati a insindacabile giudizio del Comitato Artistico di Garanzia che in questa XXXI edizione è composto da: Brunori Sas, Vasco Rossi, Sandro Veronesi, Claudio Baglioni, Francesca Archibugi, Giorgia, Enzo Avitabile, Enrico Ruggeri, Alessandro Mannarino, Luca Carboni, Guido Catalano, Carmen Consoli, Simone Cristicchi, Gaetano Curreri, Frankie hi-nrg mc, Teresa De Sio, Niccolò Fabi, Dacia Maraini, Mariella Nava, Gino Paoli, Ron, Andrea Purgatori, Alessandro Carrera, Ennio Cavalli, Tosca, Paola Turci, Roberto Vecchioni, Willie Peyote.

Un premio di 20 mila euro per il vincitore assoluto

I vincitori hanno superato una selezione che vedeva ai nastri di partenza 761 artisti superando il test di audizioni live e poi una rosa ristretta di 16: "Stilisticamente parlando queste otto canzoni dimostrano che, volendole cercare e premiare, le belle idee in giro non mancano e in più possono essere piacevolmente diverse tra di loro – osserva il direttore artistico Ezio Nannipieri -. Ma la vera forza di questi brani è nella vita che vi scorre dentro, si percepisce che chi li ha scritti e li canta non si serve della canzone, ma è al suo sincero servizio, ne ama e ne rispetta le piccole magie". L'appuntamento è per fine agosto, quando i giovani artisti condivideranno il palco con personalità di spicco della musica italiana ed internazionale e con altre personalità del mondo della cultura e infine si designerà il vincitore assoluto a cui andrà un premio di 20 mila euro.