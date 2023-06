Muore sul palco il rapper Big Pokey: aveva 45 anni ed era fondatore degli Screwed Up Click Il rapper di Houston e fondatore degli Screwed Up Click Big Pokey è morto a 45 anni mentre era sul palco.

A cura di Redazione Music

Il rapper Big Pokey, uno dei più talentuosi di Houston e membro della Screwed Up Click, è morto all'età di 45 anni. Il cantante, il cui vero nome è Milton Powell, era considerato uno dei più influenti della scena di Houston, è morto durante un'esibizione a Beaumont, in Texas, come confermato anche dalle autorità locali: Big Pokey, infatti, si stava esibendo quando non si è sentito bene ed è crollato al suolo senza sensi, come si vede anche in alcuni filmati postati sui social. Lo si vede fare un sospiro prima di crollare all'indietro davanti allo sconcerto di tutti coloro che si trovavano al suo fianco e i fan.

Il suo addetto stampa ha confermato la morte, mandando un messaggio anche a nome della famiglia: "‘È con profonda tristezza che condividiamo la notizia della scomparsa del nostro amato Milton ‘Big Pokey' Powell. Big Pokey è deceduto il 18 giugno 2023. Era molto amato dalla sua famiglia, dai suoi amici e dai suoi fedeli fan. Nei prossimi giorni, rilasceremo informazioni sulla sua celebrazione della vita e su come il pubblico può rendere omaggio. Vi chiediamo di rispettare la sua famiglia e la loro privacy durante questo momento difficile. Big Pokey sarà per sempre ‘The Hardest Pit in the Litter'".

Big Pokey è stato uno dei fondatori della Screwed Up Click, il collettivo creato da DJ Screw, con cui aveva collaborato prima che il rapper morisse e a quel punto aveva continuato come solista assieme a Big Hawk, Big Mello, Big Moe, The Botany Boyz, ESG, Fat Pat, Lil' Flip, Lil' Keke, Lil' O e Z-Ro. Il collega Bun B lo aveva descritto come "uno degli artisti più talentuosi della città. Aveva sempre un basso profilo, era una montagna di un uomo umile, che si muoveva con onore e rispetto. Era facile da amare e difficile da odiare". Anche il sindaco di Houston ha voluto commentare la scomparsa del rapper e in un tweet ha scritto: "La città di Houston ed io estendiamo le nostre preghiere e le nostre condoglianze alla famiglia e agli amici del leggendario rapper di Screwed Up Click #BigPokey . Sebbene molti lo definissero "low key", la sua presenza è stata più grande della vita nell'aiutare a catapultare la nostra scena hip hop a livello nazionale. Ne siamo grati".