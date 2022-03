Morto Tom Parker, il cantante dei The Wanted aveva un cancro al cervello: “Ha lottato fino alla fine”

Il cantante Tom Parker si è spento a 33 anni. Conosciuto per essere uno dei membri della boyband The Wanted, da tempo lottava contro un cancro al cervello. Era il 2020, infatti, quando annunciò pubblicamente di stare lottando contro un glioblastoma. L'artista aveva due figli piccoli: Aurelia di soli due anni e Bodhi di un anno. A confermare la tragica notizia della morte, è stata la moglie Kelsey.

Kelsey Parker ha confermato su Instagram la notizia della morte del marito e ha chiesto a tutti di unirsi a lei perché il ricordo di Tom Parker continui a brillare e a illuminare la strada dei suoi figli:

"È con il cuore pesante che confermo che Tom si è spento serenamente oggi, con tutta la sua famiglia al suo fianco. I nostri cuori sono spezzati, Tom era il centro del nostro mondo e non riusciamo a immaginare la vita senza il suo sorriso contagioso e la sua energica presenza. Siamo grati al vostro amore e al vostro sostegno e vi chiediamo di essere tutti uniti per assicurare che la luce di Tom continui a splendere per i suoi bellissimi figli. Grazie a tutti coloro che lo hanno sostenuto, ha combattuto fino alla fine. Sarò per sempre orgogliosa di te".

Anche la band The Wanted ha pubblicato sui social un post per ricordare Tom Parker e rimarcare ancora una volta, quanto fosse una presenza preziosa nelle loro vite:

"Max, Jay, Siva, Nathan con l'intera famiglia dei The Wanted siamo devastati dalla tragica e prematura perdita del nostro Tom Parker, che si è spento serenamente oggi all'ora di pranzo circondato dalla sua famiglia e dai compagni della sua band. Tom era uno straordinario marito per Kelsey e padre per Aurelia e Bodhi. Era un fratello per noi. Non ci sono parole per esprimere la tristezza e il senso di perdita che proviamo. Sarà per sempre nei nostri cuori".