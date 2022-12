Morto Mauro Sabbione, tastierista dei Matia Bazar e dei Litfiba aveva 65 anni Si è spento all’età di 65 anni Mauro Sabbione, tastierista dei Matia Bazar e dei Litfiba, per poi collaborare con tanti altri artisti del settore. L’artista, deceduto a Milano, era malato da tempo.

A cura di Ilaria Costabile

È morto all'età di 65 anni Mauro Sabbione, musicista che ha collaborato nella sua carriera con gruppi assai noti nel panorama musicale italiano. Da un anno era gravemente malato, si è spento a Milano, dove da tempo era in cura, lontano da Genova, sua città natale.

La carriera di Mauro Sabbione e la passione per la musica

Mauro Sabbiano è stato il tastierista dei Matia Baziar agli albori della loro carriera, dal 1981 al 1984. Le prime collaborazioni con la band risalgono al tour "Il tempo del sole" a Cuneo, mentre l'ultima esibizione ufficiale fu quella al Piper di Roma. Ha scritto con loro anche i brani Zeta, Astra, Palestina, Scacco un po' matto, Bambini di poi, e altre canzoni, nonostante il suo nome non appaia tra i credits dei brani, dal momento che aveva contribuito alla composizione di intro e parti finali. È stato poi tastierista dei Litfiba e ha contribuito alle incisioni di brani come El diablo, Live on Line e Insidia. In seguito, in veste di arrangiatore e anche produttore, ha collaborato anche con altri artisti italiani come Modà, Diaframma, Violet Eves, Diskanto, Stellerranti, Garbo, Belzer, Mirage. Dal 1985 ha lavorato anche con Leo Bassi, Johnny Melville, Jango Edwards, Vanni De Lucia, Gianni Colosimo e Stellerranti, con colonne sonore teatrali o performance dal vivo.

Si dedica, poi, a qualcosa di esclusivamente suo, fondando con il contralto Cinzia Bauci, il gruppo interdisciplinare Melodrama che nel 1990 prende il nome di Ensamble Mediterraneo, produce anche Saudade Che Guevara, trascorsi i trent'anni dalla scomparsa di Ernesto Che Guevara. Nel 1997 ottiene il premio come migliore opera multimediale del 1997 a Cuba, poi ripubblicata in versione digitale nel 2007 in occasione del 40esimo anniversario dalla scomparsa.

Nel 2003 pubblica un disco Gramsci Bar, premiato al Mei di Faenza, accompagnato da un tour al quale partecipano molti ospiti importanti. Intanto continua il suo interesse per la produzione multimediale, pubblicando i dvd Revelation e Utopia, che riportano in video i tour con Leo Bassi. L'ultimo tour completato ha preso il nome di Tango nel fango ed era dedicato all'evoluzione elettronica degli anni 80 dei Matia Bazar.