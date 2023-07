Morto il rapper Walino, Clementino, commosso, lo ricorda al funerale: “Era come un fratello” Clementino ha voluto dare l’ultimo saluto al rapper barese Walino scomparso a causa un male incurabile. Il rapper lo ha ricordato alla fine del funerale.

Non poteva mancare il ricordo di Clementino al funerale del rapper barese Nico "Walino" Antonacci, morto a 42 anni a seguito di un male incurabile. I due rapper avevano collaborato nel 2012 a una canzone intitolata "Generazione80" in cui i due rapper rappavano nei loro dialetti e al funerale del cantante Clementino ha preso parola fuori alla Chiesa per ricordare un amico, parlando della loro amicizia: "Noi siamo venuti da Napoli perché Walino è un ragazzo che abbiamo sempre rispettato, un grande amico. Io ci sono stato sette anni insieme nello studio perché io vivevo a Bari, avevo una fidanzata qui e lui mi ha sempre accolto come un fratello" ha detto il rapper di Nola, come si vede in un video girato da Repubblica.

Clementino ha continuato raccontando di aver visto l'amico pochi giorni prima della sua morte, quando Walino lo aveva raggiunto al concerto che il rapper di Cimitile aveva tenuto proprio nel capoluogo pugliese: "Quindici giorni fa io ho suonato a Bari, lui è arrivato ed è venuto a vedersi il mio concerto. Era cambiato, lui mi ha stretto e io ho iniziato a piangere, lui mi ha abbracciato e mi ha detto: ‘Non piangere, io sono un leone'. La verità è che lui voleva venirci a salutare. Io voglio fare un applauso a una grandissima persona con una grande famiglia, a una bandiera numero uno del rap di Bari" ha chiuso il rapper.

Clementino aveva già salutato Walino con un post dedicato sulla sua pagina Instagram, condividendo alcune foto e parte del video della canzone cantata assieme: "Buon viaggio vita mia, mi mancherai fratellino mio , non riesco nemmeno a scrivere un messaggio decente, ci siamo svegliati stamattina tutti con questa brutta notizia. Hai combattuto come un leone fino alla fine. Che la terra ti sia lieve. Napoli & Bari Connection RIP NICO WALINO 💙🌟🙏 TI amo fratellino mio"