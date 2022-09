Morto il rapper Pat Stay, il ricordo di Drake ed Eminem: “I re non muoiono mai” È morto il rapper Pat Stay, ucciso da una coltellata. A ricordarlo, sui social anche Drake ed Eminem.

A cura di Redazione Music

Il rapper Pat Stay è morto a 36 anni a seguito di un accoltellamento mentre era in Nova Scotia, Canada. La polizia regionale ha spiegato in un comunicato stampa l'accaduto: "Intorno alle 00:35, la polizia ha localizzato un uomo nell'area dell'isolato 1600 di Lower Water Street che era stato accoltellato. La vittima è stata trasportata in ospedale dove è poi deceduta". Il rapporto spiega che il rapper è stato ucciso: "Il servizio medico legale della Nuova Scozia ha condotto oggi un'autopsia e ha stabilito che la modalità di morte è un omicidio. La vittima è stata identificata come Patrick Wayne Stay, 36 anni".

Per adesso non ci sono ancora arresti, come spiega sempre la polizia che chiede anche a chiunque sapesse qualcosa di informarli: "L'indagine è in fase preliminare ed è guidata dagli investigatori omicidi della Sezione Investigazioni Speciali della Divisione Investigativa Integrata Criminale. Gli investigatori chiedono a chiunque abbia informazioni sull'incidente o sul video della zona di chiamare la polizia". Subito dopo l'uscita del nome del rapper sono stati tanti i personaggi del mondo della musica a voler esprimere cordoglio alla famiglia e soprattutto ricordare uno dei migliori freestyler di sempre, come hanno ricordato due pesi massimi come Eminem e Drake.

Il primo, infatti, è intervenuto sui social scrivendo che "l'hip hop ha perso uno dei migliori ‘battler' di tutti i tempi. I re non muoiono mai", mentre Drake ha parlato di lui come uno dei migliori, se non il migliore. Su GoFundMe, intanto, è stato aperto un crowdfunding per raccogliere soldi per aiutare la sua famiglia e pagare il funerale: "Stiamo creando questo GoFund per aiutare a raccogliere fondi per la famiglia del nostro fratello morto. È stato strappato via dal mondo troppo presto e sono molti quelli che soffriranno per sempre. Pat Stay era un uomo onesto, sulla buona strada per un futuro luminoso. Siamo distrutti per la sua famiglia e i suoi amici in questo momento, quindi speriamo di aiutare ad alleviare parte del dolore assicurando alla sua famiglia un aiuto in questo modo".