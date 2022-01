Morto il produttore Traxamillion, fu il creatore della scena hyphy Il produttore Traxamillion è morto domenica scorsa a 42 anni, fu il maggior esponente della scena hyphy della Bay Area in California.

A cura di Redazione Music

Il produttore Traxamillion è morto domenica scorsa a 42 anni come riportano TMZ e il San Francisco Chronicles che scrive che il musicista era malato di cancro. Il musicista che aveva solo 42 anni è morto di una rara forma di cancro mentre era nella casa di una zia dove si stava curando a domicilio, stando a quanto riferito dal suo manager, Prashant "PK" Kumar che ha confermato che era dal 2017 che a Sultan Banks – vero nome del produttore – era stato diagnosticato un cancro.

Banks era uno dei produttori più noti della scena hip hop della Bay Area, come ricorda proprio Kumar: "Era un musicista/produttore straordinario ed era parte integrante del suono della musica hyphy che ha contribuito a riaprire la porta per l'hip-hop della Bay Area. L'ha fatto nel 2004 o nel 2005, e il resto della California è salito sul carro e ha adattato il suo sound". Trax è stato molto attivo tra la metà e la fine degli anni 2000, ma il suo lavoro continuava incessantemente: aveva prodotto pezzi di successo di artisti come Keak Da Sneak, The Pack, Mistah F.A.B. e Izz Thizz, tra gli altri, ma la sua influenza era, appunto, molto più ampia. La sua opera più nota è "Traxamillion Presents the Slapp Addict" del 2006 che è considerato la colonna sonora del movimento hyphy.

Stando alle cronache, pare che la polizia sia stata chiamata per indagare su un omicidio a Santa Clara dove, proprio Banks è stato identificato come vittima: "La morte appare come naturale ed è in attesa di giurisdizione" ha detto al SFChronicle una portavoce della Contea di Santa Clara. Il manager del produttore si è detto sorpreso per la chiamata alla polizia e non sa perché sia qualcuno l'abbia chiamata. Thizzler on the Roof, uno dei media che si occupa della scena hip hop nella Bay Area aveva dato per primo la notizia scrivendo che "Il producer di San Jose che ha contribuito a creare il sound di ‘Hyphy' è morto oggi. Questa è una grande perdita per la California del Nord. Inviamo le nostre condoglianze alla sua famiglia e ai suoi cari. #RIPTraxamillion".