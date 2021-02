in foto: Nicki MInaj (Photo by Dimitrios Kambouris/Getty Images for Marc Jacobs)

Il padre di Nicki Minaj, Robert Maraj, è morto all'età di 64 anni a causa di un incidente d'auto stando a quanto confermano due fonti diverse a Billboard. L'uomo sarebbe stato coinvolto in un incidente mentre stava camminando, a piedi in una cittadina della Contea di Nassau. Per il momento, nonostante la conferma da parte di persone vicine alla rapper, lei stessa non è intervenuta in alcun modo sui social per confermare o smentire. La corsa in ospedale dopo l'incidente non è servita a nulla.

Le dinamiche dell'incidente che hanno portato alla morte

Stando a quanto riporta Billboard, l'incidente sarebbe avvenuto nel pomeriggio di venerdì sera, il 12 febbraio, quando Robert Maraj stava camminando in una strada di Mineola, cittadina nello stato di New York, quando è stato colpito da un veicolo, si legge in un comunicato stampa rilasciato dalla Polizia della cittadina. L'uomo, si legge, stava camminando quando un veicolo diretto a nord, intorno alle 18 lo ha colpito. Il veicolo incriminato, però, non si è fermato e ha proseguito la sua corsa e per adesso non vi è stato ancora alcuno sviluppo sull'identità né del veicolo, né di chi era al volante.

Nessun indagato ancora

L'uomo è stato trasportato in un ospedale della zona ed è stato trattato subito a causa delle sue condizioni critiche. Purtroppo non c'è stato niente da fare e Maraj è stato dichiarato morto il giorno dopo. Le forze dell'Ordine hanno chiesto a chiunque si trovasse nelle vicinanze dell'incidente e abbia visto qualcosa che potesse aiutarli nelle indagini di farsi avanti. La cantante, nata a Onika Tanya Maraj a Trinidad, non ha appunto rilasciato alcuna dichiarazione fino ad ora e pare che non si sappia bene qualche fosse il suo rapporto col padre, anche che sul web stanno circolando foto che li ritraggono insieme e sorridenti.