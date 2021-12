Morto il padre di Massimo e Valerio Jovine: lutto per i due musicisti dei 99 Posse I fratelli Valerio e Massimo Jovine dei 99 Posse hanno annunciato la scomparsa del padre con due post sui social.

I fratelli Jovine hanno annunciato la morte del padre Italo, avvenuta nelle scorse ore. Valerio Jovine (in arte solo Jovine) e Massimo JRM Jovine sono due figure importanti per la musica napoletana di questi ultimi anni, soprattutto grazie ai 99 Posse di cui Massimo è uno dei fondatori e lo stesso Valerio uno dei collaboratori più assidui di questi ultimi anni oltre che volto noto al grande pubblico grazie alla sua partecipazione a The Voice of Italy. I due musicisti hanno voluto salutare il padre anche sui social, rendendo noto anche il giorno in cui si terranno i funerali.

Il ricordo di Jovine

Valerio Jovine ha postato una foto del padre scattata da lui stesso qualche anno fa e ha ricordato il padre parlando anche di come abbia più volte pensato di mollare la musica: "Questa foto te l’ho scattata io, un po’ di tempo fa… quel tempo che rimarrà indelebile nei miei pensieri. Sei stato un padre molto particolare e mi sono sempre chiesto come sarebbe stata la vita mia e di Massi con un papà “normale”… Ma poi in fondo volevo te come papà perché ci hai insegnato un sacco di cose dall’alto della tua cultura, conoscenza e spero che il meglio di te riuscirò a donarlo ai miei figli perché senza te non saremmo quelli che siamo. Mi è capitato di pensare di voler lasciare la musica molte volte ma non posso proprio ora perché ti meriti il meglio di me. Ciao Papà "

Il ricordo di Massimo Jovine

Anche il fratello maggiore Massimo ha voluto ricordare il padre e dare informazioni sul funerale: "Oggi il mio papà Italo ci ha lasciati, inutile che stia qui a raccontare il nostro dolore, voglio solo ringraziare tutti tra parenti ed amici che ci state travolgendo d’affetto. Papà ha vissuto tutti i suoi 83 anni come ha sempre desiderato e questo renderà il suo viaggio più dolce. Domani per un’ultimo saluto ore 10:45 chiesa di San Giorgio a Pianura".