Morto il discografico Roberto Rossi, a Sanremo diresse Francesco Renga e Simone Cristicchi È morto il discografico e direttore d’orchestra Roberto Rossi, a Sanremo diresse, tra gli altri, Simone Cristicchi in “Ti regalerò una rosa”.

A cura di Redazione Music

È morto nella notte il discografico e direttore d'orchestra Roberto Rossi. Lo scrive Rockol che parla di una lunga malattia che aveva colpito Rossi che da anni era uno dei protagonisti dell'industria musicale italiana e che più volte abbiamo anche visto sul palco del Festival di Sanremo come direttore d'orchestra. Una delle sue passioni, visto che prima di essere uno dei principali discografici nazionali, Rossi si divertiva a salire sul palco dell'Ariston per dirigere l'orchestra per alcuni artisti.

Rossi si era diplomato in pianoforte nel 1980 al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano prima di cominciare la sua carriera nell'industria discografica. Dal luglio del 1994 al maggio del 2000 è stato A/R Director Sony Music Entertainment, prima di spostarsi con lo stesso ruolo in BMG Entertainment dove è rimasto dal giugno del 2000 a maggio 2006. Dopo questa esperienza Rossi è tornato in Sony prima come A/R Director da giugno 2006 a marzo 2017 prima di spostarsi nella stessa label come Executive Director A/R Legacy and Special Projects fino a oggi.

Il grande pubblico, però lo ha visto soprattutto a Sanremo come direttore d'orchestra, come scrive sempre Rockol che ricorda che su quel palco è salito "per la prima volta nel 1989 insieme a Brigitta e Benedicta Boccoli, all’epoca in gara con “Stella”" prima di accompagnare altri artisti come Marco Masini, Francesco Renga e Simone Cristicchi, vincendo con quest'ultimo il festival nel 2007 con "Ti regalerò una rosa".

Dopo la notizia sono arrivate i primi messaggi di cordoglio. Enrico Ruggeri che ha postato su Twitter una foto in cui Rossi suonava le tastiere e ha scritto: "Anche Roberto Rossi. Qui era alle tastiere, le nostre avventure stavano cominciando. Nel 2016 e nel 2018 eravamo ancora assieme, dirigeva l’orchestra. Impossibile non volergli bene, una persona speciale, contagiava tutti con la sua positività. Che dolore", mentre il CEO della FIMI Enzo Mazza ha scritto: "La scomparsa di un grande direttore artistico, compositore, musicista, discografico. Ci ha lasciato Roberto Rossi. Molti di voi lo avranno visto spesso come direttore di orchestra di tanti artisti al Festival di Sanremo".