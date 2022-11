Morto il cantautore scozzese Rab Noakes, aveva 75 anni Addio a un celebre interprete e cantautore della tradizione scozzese. L’artista è morto in ospedale, all’improvviso.

A cura di Andrea Parrella

È morto il cantautore scozzese Rab Noakes. L'artista aveva 75 anni e la notizia della sua morte è stata annunciata solo nelle ultime ore. Stando alle notizie che pervengono attraverso fonti britanniche. Noakes è morto all'improvviso mentre si tornava in ospedale.

Membro fondatore del gruppo degli Stealers Wheel, Noakes è stato anche un artista solista che ha pubblicato più di 20 album, esibendosi in festival celebri come Celtic Connections. Prima di fondare la propria società di produzione, Noakes era un produttore musicale senior presso la BBC. Collaborava regolarmente con altri musicisti, tra cui Barbara Dickson che ha annunciato la morte dell'artista sui social media venerdì scrivendo: "Il mio caro e vecchio amico Rab Noakes è morto improvvisamente in ospedale oggi". "Sono scioccato. Avevamo così tanto in comune: gli Everly Brothers, i Flying Burrito Brothers e un amore duraturo per le canzoni, in particolare la musica tradizionale. "Dormi bene, Rab. Che tu possa riposare in pace."

Noakes si è esibito con Lindisfarne, che ha registrato le sue canzoni "Turn a Deaf Ear" nel loro primo album, Nicely Out of Tune, e "Together Forever" nel secondo, Fog on the Tyne. Noakes ha anche cantato come cori e ha suonato la chitarra nel primo album solista di Gerry Rafferty, Can I Have My Money Back, in particolare in "Mary Skeffington", una canzone sulla madre di Rafferty. Dopo queste sessioni divenne uno dei primi membri degli Stealers Wheel, anche se li lasciò prima che registrassero il loro primo album. Noakes ha fatto il suo debutto da solista nella registrazione Do You See The Lights nel 1970, con una formazione che includeva l'ex partner Robin McKidd alla chitarra elettrica e il bassista jazz scozzese Ronnie Rae. Questa registrazione includeva le canzoni "Too Old To Die", "Together Forever" e "Somebody Counts On Me". All'attivo, nella sua carriera, un totale di 29 album incisi.