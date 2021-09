Morto Hayko, star della musica armena all’Eurovision Song Contest: “Aveva il Covid” È morto a 48 anni, in seguito a complicanze dovute al Covid, il cantautore che era una sorta di leggenda in patria. Nel 2007 aveva partecipato all’Eurovision con la prima canzone della storia del concorso in lingua armena, classificandosi all’ottavo posto. L’addio del primo ministro armeno: “Le sue canzoni hanno un posto unico nel nostro ricco patrimonio musicale”.

Hayko, cantante armeno che ha rappresentato l'Armenia all'Eurovision Song Contest nel 2007, è morto all'età di 48 anni, in seguito a complicazioni dovute al Covid. Il cantautore era molto celebre in patria, che rappresentò ad Helsinki alla finale dell'Eurovision, dove si classificò all'ottavo posto. Il decesso è avvenuto il 29 settembre nella capitale armena, Erevan, Hayko aveva contratto il Covid da molti giorni e dal 21 settembre, stando a quanto riporta Public Radio of Armenia, si trovava in gravi condizioni. Attraverso un comunicato pubblicato sui social, l'Eurovision Song Contest omaggia il cantante: "Ci dispiace molto sapere della morte dell'artista armeno Hayko. Ha rappresentato il suo paese all'Eurovision nel 2007, classificandosi all'ottavo posto. Sarà sempre nei nostri cuori.

La sua Anytime You Need è stata la prima canzone della storia dell'Eurovision contenente anche la lingua armena nel testo. Hayko è stato celebrato anche dal primo ministro armeno, Nikol Pashinyan, che lo ha ricordato come un artista molto amato dalla gente: "Con grande tristezza apprendo della morte del nostro amato cantautore […] Era uno degli esempi più brillanti della musica moderna armena e con il suo lavoro aveva conquistato l'amore e il rispetto della gente […] Le sue canzoni hanno un posto unico nel ricco patrimonio musicale armeno". Il comunicato prosegue:

La musica di Hayko aveva fatto da sottofondo musicale anche per molti film armeni, che hanno contribuito allo sviluppo recente della cinematografia locale. Invio le mie più sentite condoglianze alla famiglia, ai suoi amici e ai suoi fan".

Diversi gli artisti e colleghi che nelle ore successive alla notizia della morte diell'artista, hanno voluto ricordarlo con poche e semplici parole, o attraverso la sua musica, tributando Hayko in svariati modi.