È morto George “Funky” Brown, batterista e cofondatore dei Kool & the Gang È morto a 71 anni a causa di un cancro George “Funky” Brown, batterista, produttore e co-fondatore dei Kool & the Gang.

George Brown dei Kool & the Gang (Getty Images)

Il co-fondatore e batterista dei Kool & the Gang George “Funky” Brown è morto all'età di 74 anni a Los Angeles. Il musicista aveva contribuito alla scrittura di pezzi come "Ladies Night", "Get Down On It", "Fresh, Celebration", "Too Hot", "Jungle Boogie", "Joanna", brani che hanno scritto la storia del funk e della dance mondiale. Il musicista era malato di cancro come ha scritto la Universal Music in una nota citata anche dall'Associated Press, mentre la band ha voluto ricordarlo sui propri social così: "In memoria del nostro caro fratello, cofondatore e batterista più funk che il mondo abbia mai visto. La sua bella anima è ora in pace. Ti vogliamo bene, George. Grazie per averci donato il suono della felicità".

I Kool & the Gang nacquero quando George "Funky" Brown e Ricky Westfield si unirono a Ronald Bell e suo fratello, Robert "Kool" Bell, e agli amici del quartiere Spike Mickens, Dennis Thomas e Charles Smith "per creare una miscela musicale unica di jazz, soul e funk" come si legge nella nota divulgata proprio dalla band. Prima di arrivare al nome definitvo, però, la band ne aveva attraversati parecchi, da Jazziacs passando per The New Dimensions, The Soul Town Band e Kool & the Flames, fino ad arrivare a quello che oggi è noto in tutto il mondo e che nacque ufficialmente nel 1969.

George "Funky" Brown, che si era ritirato proprio quest'anno oltre 50 anni dopo la nascita della band, di cui aveva co-scritto pezzi come "Ladies Night", "Too Hot", "Jungle Boogie", "Summer Madness", "Open Sesame", "Celebration", "Cherish" contribuendo quindi al successo e alla conquista, tra le altre cose, di due Grammy Awards, sette American Music Awards, 25 Top Ten R&B, nove Top Ten Pop e 31 album d'oro e di platino. Brown definiva la propria musica come "il suono della felicità" e la sua batteria è stata campionata, negli anni, da artisti come Beastie Boys, Jay-Z, Madonna, Janet Jackson, Cypress Hill, tra gli altri. Nel 2023 aveva prodotto l'ultimo album della band "People Just Want To Have Fun" e pubblicato anche una biografia, intitolata "Too Hot: Kool & The Gang And Me".