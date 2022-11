Morto Fabrizio Sciannameo, bassista di Alex Britti e autore di musiche per cinema e tv È morto a 54 anni Fabrizio Sciannameo, musicista e bassista di Alex Britti. Ha dedicato la sua vita alla musica, scrivendo anche colonne sonore per cinema e tv, come quella che accompagna il gioco de “La Gigliottina” all’Eredità.

Fabrizio Sciannameo ultimo a destra, Mark Hanna al centro e Alex Britti. Ph Ivano Piterà

È morto Fabrizio Sciannameo, musicista di talento e bassista di Alex Britti, per anni ha accompagnato il cantante nella composizione dei dischi che lo hanno reso famoso nella musica italiana. A condividere la notizia lo stesso Britti ed Ernesto Assante sulle pagine di Repubblica.

Il ricordo di Fabrizio Sciannameo

"Quante ne abbiamo passate insieme" scrive Alex Britti sui social per ricordare la scomparsa dell'amico: "Dal 96 al 2016 giornate in studio, chilometri, concerti, mangiate e bevute, risate e cazzate" continua il cantante rievocando i momenti più belli vissuti insieme nel corso di una carriera scandita dal ritmo della musica. Non solo Britti, ma anche Alex Baroni, Gino Paoli, molti gli artisti con cui ha lavorato in anni di carriera e tanti i progetti che lo hanno visto protagonista e ai quali è riuscito ad apportare una firma indelebile. "Fabrizio era un magnifico musicista, un bassista, un compositore, un autore di musiche per il cinema e la televisione, un bluesman dotato di notevolissima tecnica ma anche e soprattutto di una personalissima inventiva" scrive con trasporto Ernesto Assante sulle pagine di Repubblica, ricordando il contributo a Webnotte, show online della testata, da sempre salotto di incontri all'insegna della musica e della cultura.

Il musicista era anche uno dei membri della band di Mark Hanna, con la quale ha girato l'Italia. È stato autore nella sua carriera di colonne sonore diventate iconiche, sia per il cinema che per la televisione. Tra i brani che vedono la sua firma, se ne può ricordare anche uno che gli italiani ascoltano quotidianamente e che rientra in una delle trasmissioni televisive più note della fascia pre-serale, ovvero la sigla del gioco "La Gigliottina" del quiz game "L'Eredità" su Rai1, che compose insieme a Tommaso Casigliani.