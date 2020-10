Si è spento all'età di 65 anni, Eddie Van Halen, leggendario chitarrista nonché uno dei nomi che hanno fatto la storia del rock. Dopo anni di lotta contro un tumore, il musicista non ce l'ha fatta e a darne l'annuncio stamane è stato il figlio, tramite i social network. Tra i brani più celebri della band, si ricordano Jump, Panama, Hot for Teacher, Dance the Night Away.

Eddie Van Halen è considerato uno dei più grandi musicisti di tutti i tempi, tanto che anche la rivista Rolling Stone lo introdusse nella classifica dei 100 chitarristi più influenti di sempre. Il suo modo innovativo e rivoluzionario di fare musica ha consentito alla band che portava il suo nome, di svettare le classifiche musicali per ben due decenni. Di origine olandese, Van Halen ha incentrato la sua intera carriera negli Stati Uniti, dove poi è nata anche la sua musica.