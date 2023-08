Morto a 58 anni Dj Casper a causa di un tumore: era l’autore di “Cha Cha Slide” È morto a casua di un cancro, a 58 anni, Dj Casper, autore della hit Cha Cha Slide.

La leggenda di Chicago Dj Casper, autore di "Cha Cha Slide" è morto lunedì scorso all'età di 58 anni a causa del cancro, come ha riportato ABC7 Chicago. È stata la moglie a confermare la scomparsa del Dj, che pensando a un ballo per far fare aerobica al nipote ha creato un successo internazionale. Lo scorso maggio aveva dato la sua ultima intervista televisiva, assieme alla moglie Kim, in cui aveva parlato dell'incredibile e inaspettato successo di "Cha Cha Slide", nata quasi come gioco e della sua malattia, ovvero il cancro renale e neuroendocrino che gli era stato diagnosticato nel 2016: "Sono entrati per provare a fare un intervento chirurgico e hanno scoperto che il rene era collegato all'arteria principale, quindi hanno deciso di non farlo e trattalo e basta", aveva spiegato.

Casper, il cui vero nome era Willie Perry Jr. ha raccontato di come quella hit – che negli Usa soprattutto sarebbe stata suonata ovunque ci fosse una festa -fosse nata praticamente casualmente, quasi come un gioco: "Quando l'ho creata per la prima volta, l'ho fatto come esercizio aerobico per mio nipote al Bally's, poi da lì, è semplicemente decollata – ha detto durante l'intervista. La canzone ha, poi, avuto una diffusione internazionale, diventando una sorta di ballo di gruppo: "Ho una delle più grandi canzoni che è stata suonata in tutti gli stadi: di hockey, basket, football, baseball. L'hanno suonata anche alle Olimpiadi. Era qualcosa che tutti potevano fare".

Nel 2016, però, gli hanno diagnosticato il cancro, e sempre nell'intervista aveva raccontato così il momento in cui l'aveva scoperto: "Nel 2016 mi hanno diagnosticato due tipi di cancro, quello renale e quello neuroendocrino, al rene e al fegato. Sono entrati per provare a fare un intervento chirurgico e hanno scoperto che il rene era collegato all'arteria principale, quindi hanno deciso di non farlo e di cercare di curarlo". Negli ultimi tempi stava male e perdeva peso, ma non la voglia di mostrare al mondo che non bisognava rassegnarsi: "Chiunque stia attraversando il cancro, deve essere consapevole che è lui ad avere il cancro ma non è il cancro ad avere lui, per questo che continui a ballare il ‘Cha Cha Slide.'"