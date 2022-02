Morto Amedeo Grisi, cantautore sanremese che da tempo lottava con la Sla Si è spento a 49 anni Amedeo Grisi, cantante sanremese che da anni lottava contro la Sla. La sua carriera inizia negli Anni 90 e nel 2018 si era esibito in un concerto con Claudio Baglioni.

A cura di Ilaria Costabile

È morto all'età di 49 anni Amedeo Grisi, cantautore sanremese che aveva dato prova delle sue abilità e della sua passione per la musica in anni di carriera, iniziata sul finire degli Anni Novanta. Da anni lottava contro la Sla, e da qualche mese aveva deciso di non sottoporsi più alle cure, lasciando che la malattia facesse il suo corso. Si è spento, infatti, a casa sua, acconto alla moglie Céline Martrès, dalla quale aveva avuto anche due figli: Alice e Andrea. Tra le esibizioni a cui era più affezionato c'era quella con Claudio Baglioni all’ex oratorio di Santa Brigida nel 2018, ma pur avendo coronato un grande sogno più di ogni altra cosa desiderava portare la sua musica all'Ariston. I funerali si terranno nella giornata di venerdì alle ore 14,30 alla chiesa di San Martino.

La decisione di interrompere le cure

La sua passione per la musica nasce sin da ragazzo, divenendo un amore che porterà avanti nel tempo con dedizione e attenzione, facendo della chitarra il suo strumento e della sua fantasia la fucina da cui trarre testi di canzoni e anche poesie, queste ultime sono state di raccolte di recente in un libro "Dentro le mie poesie", pubblicato ad inizio febbraio. La moglie, che non lo ha abbandonato nemmeno un minuto in questi anni, ha dichiarato che è scomparso dopo che la malattia aveva fatto il suo corso. In un post scritto ad agosto su Facebook, l'artista aveva comunicato: "A noi malati di Sla viene concesso di decidere se ‘andare avanti' facendo una tracheotomia, che vorrebbe dire un tubo in gola e altri tubi nello stomaco per essere alimentato, inchiodato in un letto e con una aspettativa di vita di inferno, di due anni, altrimenti l'altra possibilità è quella di fermarsi e sottoporsi a una eutanasia".

La carriera di Amedeo Grisi

Aveva partecipato ad una trasmissione televisiva alla fine degli Anni Novanta, presentandosi come sosia di Massimo Di Cataldo, di cui divenne anche un grande amico e nel 2014, poi, pubblicò anche un album di inediti dal titolo "Femmina", presentato proprio al teatro Ariston. Nel 2017 fu protagonista di alcuni concerti al casinò della città, e l'anno dopo quando già era al corrente della malattia si esibì con Claudio Baglioni. Il concerto fu organizzato dal sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri, che lo ricorda con commozione: "Mi piace ricordarti sorridente in quel giorno in cui realizzasti il sogno di un duetto speciale. Buon viaggio Amedeo".