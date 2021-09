Morto Alan Lancaster, bassista e fondatore degli Status Quo È morto di sclerosi multipla, all’età di 72 anni, Alan Lancaster, bassista e fondatore degli Status Quo, la band che vanta il maggior numero di singoli piazzati nelle classifiche inglesi, più di sessanta hit dal 1968 a oggi. Uno dei brano più rappresentativi è stato certamente “Whatever you want”.

Whatever You Want è stato il brano di maggiore successo dei suoi Status Quo, che aveva fondato e per cui ha suonato il basso per più di 50 anni. È morto di sclerosi multipla, all'età di 72 anni, Alan Lancaster. La notizia è stata condivisa e diffusa per la prima volta dal giornalista Craig Bennett, suo intimo amico: "Ho il cuore spezzato". Alan Lancaster continuava a partecipare ai live e alle reunion, nonostante le sue condizioni.

L'annuncio della morte

Questo l'annuncio di Craig Bennett su Facebook: "Ho il cuore spezzato nell'annunciare la scomparsa di Alan Lancaster, re della musica di origine britannica, dio della chitarra e membro fondatore dell'iconica band, Status Quo. Nonostante avesse la sclerosi e problemi di mobilità, Alan ha partecipato a tour e reunion di grande successo… Ha suonato coraggiosamente davanti a migliaia di fan adoranti… e adorava tornare con la band e il suo fedele esercito di Quo".

La carriera

Alan Lancaster è nato il 7 febbraio 1949 a Peckham e ha iniziato giovanissimo a suonare la tromba nell'orchestra jazz della sua scuola. Proprio con un membro di quella orchestra ha fondato il suo primo gruppo nel 1962, gli "Scorpions" successivamente rinominati "The Spectres". In poco tempo, la band cominciava a fare il giro dei pub di Londra diventando poi gli Status Quo. Loro sono stati gli autori di una vasta discografia, producendo un suono hard-boogie rock molto semplice e facilmente identificativo. Uno dei record detenuti dalla band, hanno maggior numero di singoli piazzati nelle classifiche inglesi, più di sessanta hit dal 1968 a oggi. Uno dei singoli più conosciuti di sempre della band è sicuramente "Whatever you want", singolo e album del 1979. Erano anni in cui la discomusic spopolava ovunque e anche il rock si piegò al contagio, dai Queen ai Clash, dai Kiss ai Pink Floyd. Gli Status Quo, in questo contesto, lanciarono il brano Whatever You Want.