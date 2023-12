Morto a 90 anni Carlos Lyra, uno dei pionieri della Bossa Nova È morto a 90 anni Carlos Lyra, uno dei pionieri della Bossa Nova assieme a Vinicius de Moraes, Tom Jobim e Antônio Carlos Jobim.

Con un post sui propri social è stata annunciata la morte, a Rio De Janeiro, di Carlos Lyra, uno dei pionieri della Bossanova, forma musicale brasiliana suonata da artisti come Vinicius de Moraes, Tom Jobim, Antônio Carlos Jobim, Astrud Gilberto, Joao Gilberto – che fu accompagnato da lui all'inizio della sua carriera -, João Donato, alcuni dei quali erano molto amici del cantautore: "È con immensa tristezza che comunichiamo il passaggio del compositore Carlos Lyra, questa mattina presto, in modo inaspettato. Grazie a tutti per il vostro affetto" si legge nella nota diramata sui suoi social. Il cantante, novantenne, era stato ricoverato in ospedale, nei giorni scorsi, a causa di un'infezione batterica che purtroppo non gli ha lasciato scampo.

Nato a Rio l'11 maggio 1933, Carlos Eduardo Lyra Barbosa è stato uno dei primi artisti e figure chiave della prima generazione di musicisti di Bossa Nova e Musica Popolare Brasiliana. La storia di Lyma è, praticamente, la storia di come nacque e si espanse quel gruppo straordinario di musicisti che avrebbero cambiato per sempre la Storia della musica mondiale. Importantissima fu l'accademia che formò assieme a Roberto Menescal – i due si conobbero quando erano studenti – un'accademia che nacque come un modo per sfuggire alle proprie famiglie ma ben presto diventò una vera e propria impresa come sottolineò anche Ruy Castro, autore di uno dei più importanti libri sul movimento.

Lyra fu dietro melodie come quelle di ‘Coisa mais linda', ‘Minha namorada', ‘Primavera', ‘Sabe você', ‘Você e eu', ‘Maria Ninguém' (che Jacqueline Kennedy considerava la sua canzone preferita) e ‘Influência do Jazz' e la sua Menina, cantata da Sylvinha Telles, altra artista fondamentale di quegli anni, fu una delle prime canzoni a poter vestire l'ertichetta di Bossa Nova. Lyra divenne, così, parte di quella enorme storia, al punto che lo stesso Presidente del Brasile Lula ha voluto ricordarlo così: "Oggi il Brasile dice addio a Carlos Lyra, cantante e compositore brasiliano, uno dei grandi nomi della Bossa Nova. Partner di Vinícius de Moraes e di tanti grandi nomi della Musica popolare brasiliana (Mpb). Le mie condoglianze agli amici, alla famiglia e agli ammiratori di Carlos Lyra in questo momento di perdita", mentre Gilberto Gil ha scritto: "Triste per la notizia della morte di Carlos Lyra, che ci lascia a 90 anni con un'eredità straordinaria".