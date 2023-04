Morto a 25 anni Moonbin, membro degli Astro e star del K-Pop È morto Moonbin, attore e cantante, star della K-pop. Il giovane aveva 25 anni ed è stato trovato senza vita nel suo appartamento a Seoul. “Sembrerebbe si tratti di un suicidio, ma è in corso l’autopsia”, le parole della polizia.

A cura di Gaia Martino

È morto Moon Bin, conosciuto con il suo nome d'arte Moonbin, cantante, attore, ballerino e modello sudcoreano, star del K-pop, all'età di 25 anni. Era un membro del gruppo sudcoreano Astro. Il suo corpo è stato trovato senza vita nel suo appartamento a Seoul mercoledì sera, si legge sul tabloid della Bbc, "Sembrerebbe si tratti di un suicidio, ma è in corso l'autopsia per determinare l'esatta causa del decesso", le parole della polizia. L'etichetta discografica Fantagio ha chiesto ai fan di "astenersi da rapporti speculativi e dannosi" ora che "è diventato una stella nel cielo". Nelle ultime ore i fan hanno depositato fiori, immagini e post it in strada nel ricordo del giovane artista.

Stando a quanto si legge sul tabloid della Bbc, Moonbin aveva raccontato ai fan, dopo uno degli ultimi concerti, di non stare attraversando un buon periodo. "Voglio confessare una cosa, in realtà mi sento davvero male. Potrebbero esserci stati molti segnali che le persone avrebbero potuto notare dall'inizio del concerto, quindi sono anche molto dispiaciuto per voi ragazzi", le parole riportate. "Mi sto allenando e cercando di raccogliere le cose che ho lasciato a poco a poco. Ho scelto questo lavoro quindi ho bisogno di essere felice in modo da poter rendere felici anche i fan".

La carriera di Moonbin

Nato nel gennaio 1998 a Cheongju, in Corea del Sud, Moon Bin, conosciuto con il nome d'arte Moonbin, debuttò davanti alle telecamere come bambino modello, poi nel 2009 arrivò per lui un ruolo da attore nel dramma coreano Boys over Flowers. È entrato a far parte dell'etichetta discografica Fantagio, partecipò come apprendista e prese parte a diversi progetti orgnanizzati dall'azienda. Nel 2016 la prima esperienza con gli Astro, il gruppo composto da sei ragazzi di cui anche lui entrò a far parte. La loro opera di debutto estesta, Spring Up, conteneva cinque canzoni e tra queste anche il singolo Hide & Seek. Nel 2019 decise di prendersi un periodo di pausa, prima di tornare nel 2020 con la proposta di partecipare come ospite allo Show Champion, spettacolo musicale coreano. Il giorno prima della sua morte era stata annunciata l'esibizione degli Astro a Macao, in Giappone, il prossimo sabato.