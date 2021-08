Morte Gino Strada, il dolore di Fedez: “Avremmo dovuto incontrarci a settembre, che dispiacere” La morte di Gino Strada ha colpito tutto il Paese. Il medico, fondatore di Emergency, era una delle figure più stimate d’Italia grazie alla sua battaglia della vita per i più deboli e indifesi. Tra coloro che lo hanno ricordato c’è Fedez che avrebbe dovuto incontrarlo a settembre, ma anche Ligabue, Turci e Bertè.

La morte di Gino Strada ha colpito tutto il Paese. Il medico, fondatore di Emergency, era una delle figure più stimate d'Italia grazie alla sua battaglia della vita per i più deboli e indifesi. Con Emergency aiutava chi aveva meno possibilità in tutto il mondo, sfidando tiranni, guerre, epidemia e cercando di portare salute e conforto. Il cordoglio per la morte di Strada sta riempendo i social e sono tantissime le persone più o meno famose che lo stanno ricordando, riportando alla mente fatti e frasi di un uomo che soffriva di problemi di cuore, ma che solo questa mattina aveva pubblicato un articolo su la Stampa riguardo la situazione in Afghanistan.

Tra coloro che hanno voluto ricordarlo c'è Fedez che nelle prossime settimane aveva proprio un appuntamento col chirurgo. lo ricorda lui stesso sui social, esprimendo il dispiacere: "Avremmo dovuto incontrarci a Settembre – ha scritto il rapper milanese -. Sarebbe stato un onore immenso stringerti la mano. Che dispiacere. Ciao Gino Oggi l’Italia perde un grande uomo #GinoStrada". Non si sa perché i due avrebbero dovuto incontrarsi, ma le posizioni del rapper sono da sempre molto vicine proprio a quelle di Strada e di Emergency. Oltre a Fedez sono vari i cantanti che hanno voluto ricordarlo, da Ligabue, passando per Paola Turci e Loredana Bertè.

Il rocker di Correggio ha scritto su Twitter: "Ciao Gino. Tu sì che hai amato gli ultimi facendo tutto ciò che hai potuto per loro. Averti conosciuto è stata una rivelazione e una enorme lezione. Ora riposati. Mancherai al mondo", mentre Turci ha parlato di "Una perdita immensa, per tutti. Ti abbraccio amico mio. E se è vero che lassù ci si rivede tutti allora ci rivedremo m, prima o poi. Un bacio alla tua Teresa #GinoStrada". Loredana Bertè ha voluto, invece, ricordare che il ricordo più grande pr ricordarlo sia quello di fare una donazione per Emergency: "Credo che il modo migliore per onorare un filantropo come Gino Strada sia fare una donazione per la sua ONG EMERGENCY"