Morte di Elio Cipri, il ricordo di Laura Pausini e Amadeus: “È una grandissima perdita” La morte di Elio Cipri ha colpito il mondo della musica italiana. Tra coloro che hanno voluto ricordarlo anche Amadeus e Laura Pausini.

A cura di Francesco Raiola

La morte di Elio Cipri (nome d'arte di Elio Cipressi), discografico, talent scout e padre di Syria e del promoter Giorgio ha colpito il mondo musicale italiano in questo fine d'anno. Sono stati tantissimi, infatti, gli artisti e gli addetti ai lavori che hanno voluto ricordare una delle figure più amate del mondo discografico degli anni scorsi. "Non è stato per niente facile dirti addio, ma ho fatto in tempo a coccolarti come speravo in questi giorni e siamo riusciti a dirci qualcosa" ha scritto Syria sui suoi social per dare l'ultimo saluto al padre.

Tra coloro che hanno voluto ricordare Cipri, però, ci sono anche personaggi come Amadeus, Pausini e Luca Barbarossa. Il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo lo ha ricordato così: "Provo una grande tristezza, perché se ne va un amico. Nell'arco della mia vita – ricorda Amadeus, come riporta Ansa – ho incontrato Elio decine e decine di volte in tantissimi anni. Ex discografico, direttore artistico di tanti eventi, talent scout, amante della radio, grande esperto di musica: le occasioni per incontrarci sono state molteplici fino a pochi mesi fa, fino alle ultime interviste in radio. Ha seguito tutti i miei Festival, è venuto più volte a I Soliti Ignoti. C'era un rapporto di reciproca stima e affetto. È una grandissima perdita, se ne va un grande professionista ma soprattutto una bella persona. Buona, generosa e sempre disponibile".

Anche Laura Pausini ha voluto ricordare Cipressi e in una storia su Instagram, ricondividendo una storia di Syria col padre, mentre vanno a un suo concerto, scrive: "Mi sono svegliata con questa notizia che è un pugno nello stomaco. Caro Elio, come sei presente nei miei ricordi, quanti sorrisi e quante battute insieme, con quel tuo essere un uomo buono, gentile, attento, premuroso, riposa in pace. Cara Ceci, ti abbraccio con tutta la forza che ho e le poche parole di cui sono capace oggi per salutare il tuo papà che tutti abbiamo adorato". Barbarossa ha postato sui social una foto con Cipressi e i figli Syria e Giorgio piccoli: "Sulle mie spalle Cecilia (Syria), alla mia sinistra suo fratellino Giorgio e il loro papà Elio Cipri. Era il 1981 ed eravamo a piazza Navona, avevamo appena pubblicato Roma spogliata con la Fonit Cetra. Ciao Elio sei stato il compagno di un bellissimo viaggio".

Tra coloro che hanno voluto ricordarlo ci sono Biagio Antonacci ("Quante risate, che anni belli , riuscivi sempre a farmi compagnia …. Anche quando il mio successo era lontano. Ci incontreremo / dove il cielo è più sereno. Ciao Elio"), Enrico Ruggeri ("Un signore. Sapeva farti sorridere, aveva un sorriso grande come il suo cuore, la sua umanità mi colpiva sempre. Nel suo lavoro era un amorevole fuoriclasse. È stato un onore conoscerlo, è un dolore non vederlo più. Ha vissuto una grande vita", Emma ("Ti abbraccio, sorella"), Nek (Elio. Tutte le volte che ci vedevamo ci piaceva ricordare i miei inizi in fonit cetra. Quando c’eri tu che migliaia di volte mi hai affiancato è accompagnato. Un abbraccio stretto a voi tutti in famiglia. Vi sono vicino") e tantissimi altri.