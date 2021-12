Morta la superstar Vicente Fernandez, re della musica ranchera La superstar messicana Vicente Fernandez, re della musica ranchera, è morto all’età di 81 anni, dopo mesi di ricovero in ospedale.

A cura di Redazione Music

Vicente Fernandez (ph. Kevin Winter/Getty Images for LARAS)

La superstar messicana Vicente Fernandez, re della musica ranchera, è morto all'età di 81 anni, come conferma la sua pagina Facebook. Il crooner ranchero era un'icona nazionale e non solo, e negli ultimi anni aveva dovuto far fronte a svariati problemi fisici che lo avevano anche costretto ad interrompere improvvisamente anche il suo tour di addio a causa di un ricovero per un'embolia polmonare. Osannato per i suoi inni folk Fernandez aveva anche dovuto affrontare un cancro alla prostata e uno al fegato e per anni ha dovuto affrontare fake news sulla sua presunta morte, al punto da pubblicare un video in cui diceva che quando sarebbe morto veramente tutti lo avrebbero saputo. Questa volta, però a confermare il decesso sono stati i suoi account social.

Sui social, quindi, si legge: "Riposa in pace signor Vicente Fernández. Siamo spiacenti di informarvi della sua morte domenica 12 dicembre alle 6:15. È stato un onore e un grande orgoglio condividere con tutti una grande carriera musicale e dare tutto per il suo pubblico. Grazie per continuare ad applaudire, grazie per continuare a cantare. #Chente è ancora il re". Il post, corredato da una foto in bianco e nero che ritrae il cantante sorridente, viene dopo una sequela di post che erano perdippiù bollettini medici che da mesi, ormai, tenevano i fan informati sulle sue condizioni di salute: lo scorso agosto, infatti, era stato ricoverato a seguito di una caduta e in quel contesto gli avevano diagnosticato la sindrome di Guillain–Barré, una malattia autoimmune che porta progressive lesioni ai nervi.

Fernandez una delle vere e proprie icone culturali del Messico a partire da "Volver, Volver", canzone del 1972 che gli diede la definitiva caratura da star che costruì anche grazie al suo amore per le tradizioni rurali e per una serie di valori tradizionali che incarnò anche con la sua musica. Vincitore di quattro Grammy Awards e otto Latin Grammy, Fernandez interpretò canzoni come "Por Tu Maldito Amor", "Acá Entre Nos", "Hermoso Cariño" e "Mujeres Divinas", tra le altre; brani che hanno fatto da colonna sonora a decenni di telenovelas. Negli ultimi anni il suo nome balzò agli onori della cronaca anche nostrana per alcune dichiarazioni omofobe. Nel 2019, infatti, rifiutò un trapianto di fegato perché pensava che potessero trapiantargliene uno che apparteneva a un tossicodipendente o a una persona omosessuale.