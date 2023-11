Morta la cantante Jean Knight, da fornaia a icona della musica R&B con l’iconica “Mr. Big Stuff” Morta a 80 anni l’artista diventata un riferimento della musica R&B con un successo che arrivò alle vette delle classifiche.

A cura di Andrea Parrella

È morta la cantante Jean Knight, icona dell'R&B anni ottanta, nota per il successo del 1971 “Mr. Big Stuff", che trascorse cinque settimane al numero uno delle classifiche R&B e raggiunse il numero due delle classifiche pop. L'artista è scomparsa all'età di 80 anni, come ha confermato nelle scorse ore a Rolling Stone l'amico della cantante Bernie Cyrus, direttore esecutivo della Louisiana Music Commission per due decenni, che ha precisato in una dichiarazione: "È stata la prima persona che abbiamo nominato nel consiglio quando l'abbiamo rilevato e abbiamo avuto un lungo rapporto con lei ed era semplicemente favolosa". Quindi ha aggiunto: "Era sempre disposta a impegnarsi in buone cause e a dare una mano. Mr. Big Stuff’ era così universale. La gente se la ricorda”.

La vita e la carriera diJean Knight

Nata a New Orleans, Knight aveva iniziato a cantare pubblicamente dopo essersi diplomata al liceo. Le sue apparizioni attirarono l'attenzione delle band della città che poi la accompagnarono dal vivo. Nel 1965 incise la sua prima canzone, un demo di "Stop Doggin' Me Around" di Jackie Wilson, che la portò a un contratto discografico con le etichette discografiche Jet Star/Tribe.

Il successo di Mr.Big Stuff

Nel 1970, ha avuto la sua grande occasione quando ha iniziato a lavorare con il produttore discografico Wardell Quezergue. Lavorava come fornaia quando "Mr. Big Stuff” ai Malaco Studios di Jackson, in Mississippi. Il successo funk fu pubblicato su Stax Records, che richiama la presunzione maschile con la frase di successo del ritornello "who do you think you are?" ritornello, cosa che lo ha reso uno dei singoli più venduti pubblicati dalla leggendaria etichetta. La canzone ha ottenuto il doppio disco di platino e ha ottenuto anche una nomination ai Grammy per la migliore performance vocale R&B femminile. In tutto, secondo la Louisiana Music Hall of Fame, ha venduto più di tre milioni di copie.