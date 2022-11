Morta Irene Cara, con la sua celebre What a Feeling vinse l’Oscar per la miglior canzone È morta Irene Cara, la cantante statunitense diventata famosa per hit come “Fame” e “What a feeling” grazie alle quali ha vinto anche l’Oscar. Non sono stati diffusi dettagli circa le cause del decesso, annunciato dalla sua assistente Judith A. Moose.

A cura di Ilaria Costabile

È morta all'età di 63 anni la cantante e attrice statunitense Irene Cara, che raggiunse la notorietà con canzoni come "Fame" e "Flashdance…What a Feeling", grazie alle quali vinse per ben due volte l'Oscar, per la categoria miglior canzone originale e un Grammy per la miglior performance vocale femminile. Ne ha dato l'annuncio sui social, la sua assistente Judith A. Moose, senza però dichiarare le cause del decesso, avvenuto nell'abitazione dell'artista in Florida.

L'annuncio della scomparsa

Sull'account Twitter della cantante, appare la notizia nefasta firmata proprio dalla Moose, addolorata dal dover diffondere questo messaggio, nel quale chiede a tutti di poter condividere anche solo un ricordo con l'attrice: "Questa è assolutamente la parte peggiore del gestire un account pubblico. Non posso credere di aver dovuto scrivere questa cosa, figuriamoci diffondere la notizia. Vi chiedo per favore di condividere i vostri ricordi o i pensieri su Irene, io li leggerò uno per uno e so che lei sorriderà dal cielo". Dopo una commovente introduzione alla notizia nel tweet si legge:

È con profonda tristezza che a nome della sua famiglia annuncio la scomparsa di Irene Cara. La famiglia di Irene ha chiesto privacy mentre elaborano il loro dolore. Era un'anima meravigliosamente dotata, la cui eredità vivrà per sempre attraverso la sua musica e i suoi film".

La carriera di Irene Cara tra cinema e musica

Irene Cara Escalera, nata nel Bronx, sin da bambina ha maturato una particolare predisposizione per le arti dello spettacolo, imparando a suonare il pianoforte a orecchio, prima di prendere lezioni vere e proprie, e poi studiando danza. Ha iniziato come attrice televisiva, in lingua spagnola, per poi prendere parte a diversi show e musical, incidendo anche degli album.

Ma è nel 1980 che ottiene la vera notorietà con il film "Fame", dove nel personaggio di Coco Hernandez canta l'omonima canzone, colonna sonora del film, oltre che il brano "Out Here on My Own", catapultandola in cima alle classifiche musicali. Per Fame conquistò anche l'Academy Awards di quell'anno. La sua carriera musicale subì un'ulteriore svolta con il singolo "What a feeling" colonna sonora del film "Flashdance" che la portò a vincere nuovamente l'Oscar nel 1984, diventando la prima donna ispano-americana a vincere un premio in una categoria diversa dalla recitazione.

Irene Cara con l’Oscar per What a Feeling

Dopo questi successi ha continuato a lavorare nel mondo della musica e del cinema, prendendo parte ad alcuni film e incidendo dischi, collaborando anche con altri artisti come Anastacia, Placido Domingo e apparendo anche in tour teatrali come "Jesus Christ Superstar".