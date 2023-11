Morta a 45 anni la cantante Sara Tavares, rappresentò il Portogallo all’Eurovision Song Festival La cantautrice portoghese Sara Tavares, che rappresentò il Portogallo all’Eurovision 1994 è morta a 45 anni a causa di un tumore al cervello.

A cura di Redazione Music

È morta a 45 anni, a causa di un tumore al cervello, la cantautrice Sara Tavares che fu finalista all'Eurovision Song Contest del 1994 per il Portogallo. La cantante rappresentò il suo Paese durante l'edizione che si tenne a Dublino con la canzone "Chamar a Música" che si classificò in ottava posizione. La donna è scomparsa a Lisbona, domenica scorsa, stando alle cronache portoghesi, mentre ad annunciare la sua morte sono i suoi familiari sul suo profilo Instagram: "La nostra cara Sara è partita ieri in pace, circondata dalla sua famiglia. Le cerimonie funebri saranno riservate solo a parenti e amici, quindi vi chiediamo di rispettare la privacy di questo momento di dolore. Ringraziamo tutti per le dimostrazioni di affetto e affetto. Sara ci lascia un'eredità unica come artista e come essere umano e le sue canzoni continueranno sempre a toccare i cuori".

L'artista, nata a Lisbona nel 1978, cominciò a cantare da giovane e a 16 anni vinse il concorso televisivo nazionale Chuva de Estrelas dove si esibì con una cover di "One Moment in Time" di Whitney Houston, mentre la vittoria al Festival da Canção le regalò il biglietto per l'Eurovision Song Contest di Dublino, dove si piazzò ottava con "Chamar a Música". Il suo risultato è stato uno dei migliori della storia del Portogallo nella competizione europea. La canzone fu inclusa nel suo Ep di debutto, pubblicato due anni dopo, nel 1996, dal titolo "Sara Tavares & Shout", in cui la cantante mescolava i suoi gospel e funk.

Nel 1999 pubblicò il suo primo album, Mi Ma Bô, seguito nel 2006 dall'album "Balancê", che le valse una nomination al disco di platino ai BBC Radio 3 World Music Awards, nel 2009 fu la volta di Xinti, mentre bisogna aspettare il 2017 per un altro album, ovvero Fitxadu che fu in nomination ai latin Grammy per il Best Portuguese Language Roots Album, senza però riuscire a vincere. In quel periodo a Tavares era stato già diagnosticato un tumore al cervello. La cantante, inoltre, era stata anche scelta per cantare la versione europeo-portoghese di "God Help the Outcasts" per il film Disney Il gobbo di Notre Dame, vincendo un Disney Award per la migliore versione della canzone originale, aggiudicandosi anche un Golden Globe portoghese come miglior cantante portoghese nel 2000.