Morta a 22 anni la cantante R&B Emani, il producer: “Illuminava ogni stanza in cui entrava”

La cantante R&B Emani è morta a 22 anni a seguito di un tragico incidente, come scrive il suo manager a People. Una tragedia improvvisa per la giovane artista americana le cui cause della morte non sono state rese note, benché sembri che nei giorni scorsi abbia sofferto di una brutta tosse come ha svelato il suo manager J Maine alla rivista americana. la cantante era giovane e si stava facendo spazio nel mondo della musica dove due dei suoi pezzi più noti sono "Feelings" e "Inside" in cui aveva avuto il featuring del rapper Trippie Redd, conosciuto in ìItalia per la sua collaborazione con Fedez.

In una nota stampa inviata a People la famiglia ha confermato la morte e ringraziando i medici che si sono spesi per cercare di salvarla: "È con la morte nel cuore che la famiglia di Emani ha confermato la sua scomparsa – si legge nella dichiarazione -. Quello che vogliono rendere noto è che, sebbene abbia combattuto coraggiosamente e l'équipe medica sia andata ben oltre facendo tutto ciò che era in loro potere per aiutarla nella sua guarigione, lunedì 11 ottobre, Emani è morta per le ferite riportate dopo un tragico incidente. In questo momento la famiglia di Emani chiede privacy per piangere e onorare la sua vita e i suoi ricordi".

La cantante, il cui nome completo era Emani Johnson – aveva pubblicato nel 2020 l'EP The Colour Red: "Emani 22 era una persona meravigliosa che illuminava letteralmente ogni stanza in cui si trovava – ha detto il suo produttore J Maine -. Ho lavorato sulla musica con lei e l'ho aiutata a mettere insieme il suo ultimo progetto che era ‘The Color Red.' Il modo in cui abbiamo lavorato insieme è stato semplice, ci siamo semplicemente capiti. Fa così male sapere che l'ultima volta che l'ho vista è stata l'ultima volta che l'avrei vista di nuovo". Anche la rapper Bhad Bhabie ha voluto renderle omaggio su Instagram: "Non so cosa dire, non sembra nemmeno reale. Passavo quasi tutti i giorni con te. Mi hai insegnato così tante cose. Sei la mia ispirazione per molte cose (capelli, unghie, stile, ecc.) Mia sorella maggiore. Mi mancherai così tanto".