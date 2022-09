Monica Hill protagonista sul palco di Eros Ramazzotti: l’ex Amici duetta e fa i cori al cantante Monica Hill è stata una delle protagoniste del concerto di Eros Ramazzotti che per due volte l’ha voluta al suo fianco sul palco di Siviglia.

L'unica ospite vera, in carne e ossa sul palco di Eros Ramazzotti a Siviglia, dove ha tenuto la Première del suo tour mondiale è stata Monica Hill, cantante che ha trovato la popolarità con Amici, quando ancora si chiamava Saranno Famosi, e che col tempo si è costruita una solida carriera da corista in tour importanti come quelli di Laura Pausini e proprio del cantante romano, di cui fa i cori nella formazione che li porterà a girare per il mondo e che ha visto già sei mila persone cantare in spagnolo le canzoni di Ramazzotti nell'anfiteatro de La Maestranza.

Non è una novità per chi segue lei e Ramazzotti che la vuole al suo fianco da anni. Monica Hill, assieme a Roberta Gentile, infatti, fa i cori nell'ultimo tour del cantante, ma non solo. La cantante, infatti, si prende il palco per due volte, scendendo dallla postazione a cui è destinata dalla scenografia e arriva al centro del palco per duettare proprio con Ramazzotti. Siccede due volte ed entrambe, come sempre, Hill è protagonista assoluta, con un carattere che non si lascia sovrastare dall'esuberanza di Eros, che, si vede, sente totale fiducia nella collega.

Monica Hill, quindi, si prende il palco nella prima parte del concerto quando dopo "Un'emozione per sempre" scende dal suo posto per cantare assieme a Ramazzotti "Più che puoi", canzone pubblicata nel luglio del 2001 come terzo singolo estratto dall'album Stilelibero. Hill fa, qui, le veci di Cher che all'epoca accompagnava Ramazzotti come voce femminile portando egregiamente a casa il lavoro. Una carriera ricca di soddisfazioni per Monica Hill che dopo il successo di Amici ha continuato la carriera come corista, riuscendo a trovare la sua dimensione e anche un po' di spazio a fianco di artisti (ha lavorato anche con Laura Pausini) che hanno lasciato il segno nella musica italiana.