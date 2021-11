Mina e Celentano, dopo il successo di A un passo da te su TikTok, in arrivo il nuovo album Dopo il grande successo su TikTok del brano “A un passo da te”, la coppia Mina Celentano ritorna con il nuovo album in uscita il prossimo 26 novembre.

A cura di Vincenzo Nasto

Sono le ultime ore di attesa per il ritorno di una coppia iconica della musica italiana, quella formata da Mina e Adriano Celentano, un duo che si re-incrocia grazie a un cofanetto da collezione in uscita il prossimo 26 novembre: "MINACELENTANO THE COMPLETE RECORDINGS". All'interno anche un inedito, il singolo "Niente è andato perso", pubblicato in questa occasione per festeggiare anche i quasi 25 anni dalla nascita della coppia "Mina Celentano", che aveva pubblicato nel 2016 anche l'album "Le migliori". "Niente è andato perso" sarà il singolo principale del nuovo progetto e sarà accompagnato anche da un video ufficiale, realizzato dal regista Mauro Balletti, che si è occupato anche delle grafiche dei precedenti progetti. Durante la presentazione, curata da Claudia Mori e da Massimiliano Pani al Teatro Gerolamo di Milano, c'è stata anche l'occasione per ritornare indietro nel tempo e raccontare la nascita di un duo che ha accompagnato lo sviluppo della musica leggera in Italia.

La pubblicazione di MINACELENTANO THE COMPLETE RECORDINGS

A quasi 25 anni dalla realizzazione dell'idea "Mina Celentano", il prossimo 26 novembre uscirà "MINACELENTANO THE COMPLETE RECORDINGS", un cofanetto con la raccolta dei migliori brani del duo Mina e Adriano Celentano, a cui si aggiunge l'inedito "Niente è andato perso". Il brano coronerà il sodalizio dei due cantanti, che già nel 2016 avevano pubblicato "Le Migliori", una collezione che aveva ricevuto una grande risposta da parte del pubblico. "Niente è andato perso" sarà anche accompagnato dal video ufficiale, curato da Mauro Balletti, autore anche delle grafiche dei due album di duetti. La presentazione del progetto, curata da Claudia Mori e Massimiliano Pani al Teatro Gerolamo di Milano, è stata anche l'occasione per ricordare com'è nato il sodalizio tra i due artisti: "Mina e Adriano sono due giocherelloni, si vogliono bene fin da ragazzini: l’idea di fare qualcosa insieme piaceva ad entrambi, così nel 98 hanno deciso di realizzare qualcosa di inedito, non autocelebrativo. Avevano fatto già delle cose in tv dove traspariva quanto loro due, insieme, fossero straordinari. Hanno sempre lavorato con uno spirito forte, una grande simbiosi pur nella diversità. Hanno sempre avuto curiosità e spirito di leggerezza, ma anche grande serietà, che li ha contraddistinti e portati a risultati eccezionali".

Il successo di A un passo da te su TikTok

I social non hanno perso tempo, infatti uno dei brani più celebri della coppia Mina Celentano è entrato in tendenze su TikTok. Si tratta di "A un passo da te", utilizzato dai creator della piattaforma cinese per i loro video. Due momenti del brano su tutti vengono utilizzati in sottofondo rispetto ai video: il primo è sicuramente il ritornello in coppia dei due artisti, subito seguito dalla prima strofa di Celentano. Nella prima occasione, si possono osservare i creator che dedicano il ritornello del brano ai partner o alle persone vicine: "Ma il peggio è che ho bisogno di te, delle tue mani che resti e t'allontani. Di carne e di senso, ragione e sentimento di te". Nella prima strofa di Celentano, invece i creator mostrano una situazione che li annoia con in sottofondo Celentano che canta: "E faccio finta di capire, e faccio finta di dormire. Mio Dio che noia, ho bisogno di un drink che mi tiri su". Su TikTok, sono più di 8mila i video dei creator con in sottofondo il brano "A un passo da te", in attesa dell'uscita di "MINACELENTANO THE COMPLETE RECORDINGS".

La tracklist di Mina Celentano The Complete Recordings

CD 1

NIENTE È ANDATO PERSO (Fabio Ilacqua)

EVA (Luigi De Rienzo – Andrea Girolamo Gallo)

A UN PASSO DA TE (Fabio Ilacqua)

BRIVIDO FELINO (Stefano Cenci – Paolo Audino)

MA CHE CI FACCIO QUI (Pietro Paletti)

ACQUA E SALE (Audio2: Giovanni Donzelli – Vincenzo Leomporro)

AMAMI AMAMI (Idan Raichel – Riccardo Sinigallia)

È L’AMORE (A. Mingardi / M. Tirelli – A. Mingardi)

IO NON VOLEVO (Adriano Celentano)

COME UN DIAMANTE NASCOSTO NELLA NEVE (Marco Bruni)

CD2

SPECCHI RIFLESSI (Audio2: Giovanni Donzelli – Vincenzo Leomporro)

CHE T’AGGIA DI’ (Adriano Celentano)

NON MI AMI (Salvatore Marletta / Federico Spagnoli – Salvatore Marletta / Federico Spagnoli / Walter Dallari)

MESSAGGIO D’AMORE (Massimiliano Pani)

SEMPRE SEMPRE SEMPRE (Luigi Albertelli – Enrico Riccardi)

SE MI AMI DAVVERO (Gianmarco Marcello)

TI LASCIO AMORE (Fabrizio Berlincioni / Salvatore Cotugno / Mauro Culotta)

SONO LE TRE (Luca Rustici / Philippe Leon – Luca Rustici / Philippe Leon)

DOLCE FUOCO DELL’AMORE (Giulia Fasolino)