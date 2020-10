"Mtv Unplugged" è stato, probabilmente, uno dei format più importanti degli anni '90, sicuramente uno di quelli che ha segnato una generazione, si fan e anche di musicisti. Quello dei Nirvana, per esempio, è diventato un vero e proprio classico, ma sono vari quelli che sono nella mente di chi in quegli anni amava la musica. Col tempo MTV ha cambiato pelle, quel canale non esiste più come lo conoscevamo prima e oggi quel format si è atomizzato in tantissimi format altri che invadono il web costantemente. Alcuni molto belli, altri meno, tutti, però, in grado di darci un ritorno diverso delle varie band.

Cosa canterà Miley Cyrus

Ma l'Unplugged resta comunque quello da cui tutto partì e, pur non essendosi mai fermato, a breve tornerà con un'edizione speciale che avrà Miley Cyrus come protagonista. La cantante, infatti, darà vita alle "Miley Cyrus Backyard Sessions", in pratica un'esibizione live dal giardino della sua casa di Los Angeles, mescolando brani originali a cover. La cantante, infatti, si misurerà con brani come "Gimme More" di Britney Spears e altre canzoni di famosissimi gruppi come i Pearl Jam e i The Cardigans, ma ci saranno anche nove versioni in acustico, unplugged, appunto, di suoi brani, tra cui il suo ultimo singolo “Midnight Sky”, il cui video ha oltrepassato i 60 milioni di visualizzazioni.

Quando andrà in onda l'esibizione di Miley Cyrus

La cantante non è nuova alla collaborazione con MTV, nel 2015 presentò i VMA's, e nel 2014 registrò un altro unplugged a Los Angeles, quando cantò canzoni da Bangerz e duettò con Madonna in "We Can't Stop" e "Don't Tell Me". L'esibizione sarà trasmessa venerdì 16 ottobre alle 19 in esclusiva su MTV negli Stati Uniti. In Italia andrà in onda in prima tv assoluta la notte tra venerdì 16 e sabato 17 ottobre all’1 su MTV MUSIC (canali 131 e 704 di Sky) e alle 2 su MTV (Sky canale 130 e in streaming su NOW TV).