Mika cancella il tour, tiene solo l’Arena e incassa la delusione dei fan: “Motivi organizzativi” Mika ha annunciato il rinvio del suo tour problemi di carattere organizzativo e di produzione, conservando solo la data prevista il 19 settembre all’Arena di Verona.

A cura di Redazione Music

Mika cancella il suo The Magic Piano Tour, ovvero la serie di concerti che avrebbe dovuto tenere nei teatri italiani tra settembre e ottobre. L'ufficialità è arrivata ieri, con gli organizzatori che hanno parlato di problemi di carattere organizzativo e di produzione, nonostante mancassero pochi giorni all'inizio delle date. Nella nota con cui è stato fatto l'annuncio si sottolineano i sold out – quindi escludendo che possano anche esserci motivi di biglietti – e soprattutto viene confermato il concerto che il cantante e conduttore terrà il prossimo 19 settembre all'Arena di Verona. La comunicazione è affidata a Friends & Partners che spiega che questi problemi "avrebbero impedito un’adeguata e ottimale messa in scena degli spettacoli".

Il tour, quindi, è rinviato a data da destinarsi e basterà aspettare qualche settimana o mese per saper quando saranno recuperate queste date. "Sono stati fatti numerosi tentativi per salvaguardare l’integrità degli show come erano stati pianificati da MIKA con la sua consueta cura e qualità artistica e di produzione, ma non potendola garantire nei tempi stabiliti, è stato necessario rinviare. È una decisione sofferta, ma proprio perché MIKA non vuole deludere il suo pubblico si è deciso di non sacrificare gli standard dei suoi show" si legge nella nota che conferma, però, appunto, l'unica data che rimarrà tra quelle previste.

Mika, quindi, si esibirà per l'unico concerto il 19 settembre all’Arena di Verona che già era stato cancellato nel 2020 a causa della pandemia e che era stato pensato più che come una delle tappe, come una serata speciale che, a detta del cantante "sarà uno spettacolo per celebrare la fine dell'estate in uno dei teatri più iconici del mondo. Volevo davvero fortemente che questo show si facesse, per portare in Italia quell'energia che ho già portato in tanti altri luoghi del mondo quest'anno. E il minimo che posso fare per un Paese che è così vicino al mio cuore, e specialmente perché avevo già dovuto cancellare Verona precedentemente. Mi scuso con chiunque si trovi a soffrire per questa decisione". Il cantante ha anche annunciato il rinvio del tour anche sui social dove qualcuno ha espresso solidarietà all'artista, mentre altri non hanno preso bene la notizia, criticandone la decisione presa all'ultimo momento e i problemi causati a chi aveva già previsto spostamenti e alloggi negli alberghi e chiesto come sia possibile che questi problemi siano usciti solo adesso.