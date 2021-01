I violini vengono venduti insieme alle corde ma queste, dopo un periodo di utilizzo, dovranno essere sostituite perché possono rompersi o consumarsi. Quando si acquistano delle nuove corde per violino occorre prestare particolare attenzione alla lunghezza e alla tensione, due caratteristiche fondamentali per permettere a questo strumento musicale di riprodurre un suono di qualità.

Scegliere tra il set più adatto per le proprie esigenze tra quelli disponibili in commercio potrebbe risultare complesso perché, oltre alla lunghezza e alla tensione, bisogna tenere in considerazione anche i materiali, la marca, la tipologia e il prezzo. Scopriamo insieme quali sono le migliori corde per violino di quest'anno, adatte sia per i principianti che per gli esperti.

Le 10 migliori corde per violino

Acquistare delle corde per violino può risultare più difficile di quanto si creda. Per aiutarvi nella scelta, abbiamo selezionato le 10 migliori corde di violino in vendita su Amazon tenendo conto delle caratteristiche, delle marche, dei prezzi e delle opinioni espresse dagli utenti.

1. D'Addario Prelude J810 4/4M

Questo set di corde per violino 4/4 di D'Addario è realizzato in acciaio solido per produrre un suono caldo. È consigliato per gli studenti che si stanno approcciando per la prima volta a questo strumento musicale. Ha una tensione media, risultando duraturo, facile da montare e resistente a umidità e calore.

Lunghezza: 32,8 cm

Peso: 13,61 grammi

2. D'Addario Helicore

D'Addario propone anche questo set di corde per violino 4/4 con tensione media. Il nucleo utilizzato è l'acciaio che consente allo strumento musicale di produrre un tono caldo e definito. Consigliate ai violinisti professionisti, queste corde sono versatili e si adattano a diversi stili musicali. Questo set di alta qualità si contraddistingue per il prezzo elevato.

Lunghezza: 32,8 cm

Peso: 20 grammi

3. D'Addario Pro·Arté J56 4/4M

Il consiglio per chi cerca delle corde professionali è questo set firmato D'Addario. Il materiale adoperato è il nylon e garantisce una migliore flessibilità. Le corde Pro·Arté hanno una tensione media, risultando stabili e resistenti all'umidità. Spiccano per un suono caldo e ricco, mentre l'archetto è in grado di rispondere in maniera appropriata.

Lunghezza: 32,8 cm

Peso: 13,6 grammi

4. Pirastro Tonica

Ecco il set di quattro corde per violino di Pirastro. Il nucleo sintetico è realizzato con tecniche che intrecciano filamenti sottili e di buona qualità. Il violino produce un suono caldo, potente e modulabile. Ottimo set utile anche per lo studio grazie al suo buon rapporto qualità-prezzo.

Lunghezza: 32,8 cm

Peso: 23 grammi

5. Pirastro Evah Pirazzi Gold

Un prodotto molto interessante è questo di di Pirastro, un set di corde per violino 4/4. Il materiale adoperato dalle quattro corde moderne è sintetico. Ideale per i solisti, il suono risulta intenso, complesso e potente. Queste quattro corde di Pirastro sono abbastanza costose, ma la qualità proposta è innegabile.

Lunghezza: 32,8 cm

Peso: 20 grammi

6. Dominant Strings 135B

Le corde per violino di Dominant Strings sono quattro e composte da più fili in nylon, alluminio e acciaio. La corda risulta quindi elastica e comoda da impugnare, mentre il suono prodotto è pieno, morbido e ricco di sfumature nonostante l'umidità. Si raccomanda una sostituzione periodica delle corde per garantire sempre un suono ottimale.

Lunghezza: 32,8 cm

Peso: 22,68 grammi

7. Dominant Strings 130 3/4

Dominant Strings propone anche questo set di corde per violino 3/4. I materiali utilizzati per la realizzazione delle corde sono il nylon, l'alluminio e l'acciaio, mentre il fissaggio è a sfera. Il nucleo flessibile rende la corda elastica e facile da maneggiare anche in presenza di umidità. La tensione è nella media, mentre il suono prodotto è chiaro, brillante e ricco di sfumature.

Dimensioni: 31 cm

Peso: 58,97 grammi

8. Adagio Pro 4/4

Se dovete cambiare le corde del vostro violino prendete in considerazione questo set di Adagio Pro rifinito in argento. Le note riprodotte risultano chiare, intense e potenti. Le corde sono facili da accordare, mentre la tensione è nella media. Ogni elemento è confezionato singolarmente per preservarne la qualità.

Lunghezza: 32,8 cm

Peso: 20 grammi

9. Imelod

Questo set completo di Imelod è composta da quattro corde per violino di lunghezza universale e con gancetti a sfera. Una corda è realizzata in acciaio inossidabile, mentre le altre usano l'acciaio solido con estremità in nichel. Lo scopo è rendere il suono caldo, morbido e chiaro, per cui ogni elemento è sigillato singolarmente per evitare corrosioni.

Lunghezza: 32,8 cm, adatte anche ai violini 3/4 e 1/2

Peso: 60 grammi

10. Ammoon

Infine, vi presentiamo questo set di corde per violino di Ammoon. Sono comprese quattro corde universali di alta qualità adatte alla taglia 3/4 e 4/4. Il materiale utilizzato è l'acciaio inossidabile per garantire un prodotto resistente e duraturo. Le estremità della corda sono a sfera per facilitare l'accordatura. Buono il rapporto qualità-prezzo.

Lunghezza: 32,8 cm, adatte anche a violini 3/4.

Peso: 20 grammi

Come scegliere le migliori corde per violino

Scegliere le giuste corde di violino tra le tante disponibili in commercio può risultare complesso. Occorre prestare attenzione alla lunghezza, alla tensione e ai materiali. Non bisogna poi sottovalutare la marca e il prezzo.

Lunghezza

Sul mercato sono disponibili diverse corde di violino che dispongono di varie lunghezze a seconda della taglia dello strumento. In genere, ai violini 4/4 corrispondono corde vibranti di 32,8 cm, quelli di taglia 3/4 hanno corde di 31 cm, mentre le corde vibranti lunghe 27,8 cm sono indicate per i violini 1/2.

Tensione

Prima dell'acquisto, prestate attenzione alla tensione della corda: lo strumento deve risultare duraturo e resistente a fonti di calore e umidità, così il suono prodotto non verrà compromesso.

Materiali

Le corde per violino sono realizzate in diversi materiali resistenti. È possibile scegliere quelle in acciaio solido o inossidabile per produrre un suono caldo oppure quelle in nylon per garantire flessibilità. Sono disponibili in commercio anche corde realizzate in materiale sintetico.

Marca

Comprare le migliori corde di violino significa anche affidarsi alle marche più affermate nel campo come D'Addario, Pirastro e Dominant Strings. Tuttavia, è possibile scegliere anche tra altri brand del settore altrettanto validi.

Prezzo

Consigliate sia ai principianti che ai professionisti, in commercio esistono corde per violino appartenenti a qualsiasi fascia di prezzo. Il costo oscilla tra i 4 e i 65 euro, ma la spesa media si aggira intorno ai 15/20 euro. È, però, bene sottolineare che una spesa consistente non comporta necessariamente l'acquisto di un prodotto di qualità.