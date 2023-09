Mick Jagger potrebbe lasciare i soldi del catalogo in beneficenza e non ai figli: “Non ne hanno bisogno” Mick Jagger potrebbe lasciare i soldi dell’eventuale vendita del catalogo dei Rolling Stones pre-1971 in beneficenza e non ai figli.

A cura di Redazione Music

Mick Jagger (Roy Rochlin/Getty Images)

Mick Jagger ha detto che non ha intenzione di vendere il catalogo dei Rolling Stones, almeno per adesso. Nell'intervista concessa al Wall Street Journal in cui ha parlato anche del prossimo album "Hackney Diamonds" che uscirà il 20 ottobre, il cantante della band ha anche spiegato che nel caso succedesse probabilmente il ricavato lo darebbe in beneficenza perché i figli non ne avrebbero bisogno di quei 500 milioni di dollari ricavati eventualmente dalla vendita: "I ragazzi non hanno bisogno di 500 milioni di dollari per vivere bene. Preferisco fare qualcosa di buono nel mondo" ha spiegato Jagger.

Il cantante, che ha 80 anni, ha otto figli, che vanno dai sei ai 52 anni: la maggiore è Karis che ha 52 anni ed è nata nel 1970 dalla relazione del cantante con Marsha Hunt, mentre l'anno dopo è nata la secondogenita, Jade, 51 anni, avuta con l'ex moglie Bianca Jagger. Poi sono quattro i figli avuti dall'attrice Jerry Hall, ovvero Elizabeth di 39 anni, Georgia May di 31 a cui si aggiungono i figli James di 38 e e Gabriel di 25, mentre nel 1999 è nato Lucas, che adesso ha 24 anni, dalla relazione con la modella Luciana Gimenez Morad, mentre nel 2016 ha avuto il suo figlio più piccolo, Deveraux, dalla coreografa ed ex ballerina Melanie Hamrick.

Anche Keith Richards parlò dell'eredità lo scorso anno dicendo che non era pronto a vendere: "Andremo avanti per un altro po', ci metteremo dentro altra roba. Vendere un catalogo significa che stai diventando vecchio". Al WSJ Jagger ha anche detto di non essere bravo con gli affari e poi ha fatto riferimento a Taylor Swift che dopo che il suo catalogo è stato venduto a Scouter Braun, uno dei manager più potenti degli States ha deciso di inciderli nuovamente così da entrare di nuovi in possesso delle sue canzoni. La band è in procinto di pubblicare il nuovo album, il primo di inediti da 18 anni a questa parte e nei giorni scorsi oltre ad aver lanciato il nuovo singolo "Angry" hanno anche svelato alcune delle collaborazioni, tra cui quelle di Paul McCartney, Elton John, Stevie Wonder e Lady Gaga.