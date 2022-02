Michele Merlo dimenticato a Sanremo, il padre: “Costava poco farlo, però me l’aspettavo” Non è stato ascoltato l’appello dei fan di Michele Merlo che avevano chiesto di ricordare il giovane artista scomparso a giugno, sul palco dell’Ariston. A questo proposito è intervenuto anche il padre: “Costava poco farlo, ma non voglio fare polemiche”.

A cura di Ilaria Costabile

Il Festival di Sanremo si è ormai concluso, ma alcuni fan di Michele Merlo hanno avuto da ridire in merito al fatto che durante la kermesse canora non sia stata spesa nemmeno una parola nei confronti del giovane cantante morto lo scorso giugno a causa di una emorragia cerebrale causata da una leucemia fulminante. Anche il padre, Domenico Merlo, sulle pagine del Corriere del Veneto ha espresso il suo dispiacere, pur dichiarando che non si aspettava nulla di diverso.

Le parole del padre su Sanremo

Erano stati molti i fan dell'ex volto di Amici a chiedere che Mike Bird, questo il suo nome d'arte, fosse ricordato sul palco dell'Ariston, che aveva cercato di calcare in due occasioni, e portando due brani che, però, non avevano avuto il riscontro sperato. Difficile non notare l'affetto dei fan, che sui social hanno chiesto apertamente un cenno, da parte di Amadeus o di qualcuno dei cantanti in gara, affinché lo menzionassero anche solo per un istante, come ha rivelato anche il padre:

C’è stata una grande mobilitazione. Tanti si aspettavano che Michele fosse ricordato ma io non tanto, infatti non hanno speso una parola. Non lo ha ricordato come doveva la trasmissione Amici, dove Miki aveva fatto la storia della 16esima edizione, non me lo aspettavo da Sanremo. Non voglio fare polemiche, sarebbero sterili, non servirebbero. E poi Michele non lo avrebbe voluto. Costava poco farlo. Ci sarebbe stato anche qualche artista che poteva ricordarlo dal palco ma così non è stato. Non si è voluto; del resto mio figlio è morto a causa della malasanità, vittima di una tragica ingiustizia.

Farfalle, il brano di Michele Merlo

Prima di morire così tragicamente Michele Merlo stava registrando un brano che avrebbe poi dovuto lanciare, ovvero "Farfalle", che il caso ha voluto sia anche il titolo della canzone portata in gara da Sangiovanni, e a questo proposito Domenico Merlo aggiunge: "Credo poco alla coincidenza del titolo con tutto il clamore che ha avuto “Farfalle” di Michele negli ultimi mesi. Era il brano che mio figlio aveva registrato a Modena nei suoi ultimi giorni di vita, che uscirà presto, con la sua voce appunto". L'uomo ha poi annunciato che sta lavorando affinché i brani scritti dal figlio possano essere registrati da altri cantanti: "Ci sono artisti già pronti a cantarli ma è uno dei progetti ai quali stiamo lavorando assieme a quello di un evento, vediamo cosa si concretizzerà".