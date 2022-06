Michele Merlo, a un anno dalla morte il padre chiede verità: “Voglio che i responsabili paghino” Il padre di Michele Merlo chiede ancora una volta che sia fatta giustizia per la scomparsa del figlio.

A cura di Redazione Music

È passato un anno dalla morte di Michele Merlo, scomparso a causa di una leucemia fulminante che secondo il padre avrebbe potuto essere individuata in tempo e guarita. C'è un'indagine in corso in questo momento, ma il padre del cantante, che ad Amici si faceva chiamare Mike Bird, non si dà pace e continua, nelle interviste, a chiedere che sia fatta luce sulla vicenda. Al Resto del Carlino ha detto di non riuscire a superare il lutto per la perdita del suo unico figlio: "Ho perso il mio unico figlio. Non riesco a superarlo. Da un anno sono arrabbiato. Per questo non lascerò mai perdere e lotterò finché i responsabili non pagheranno". Un impegno, spiega, che non ha preso per vendicarsi ma per sperare che una cosa del genere non capiti, in futuro, ad altre persone.

Domenico Merlo, che assieme alla famiglia ha costituito l'associazione Romantico Ribelle, reputa che non ci siano dubbi sul fatto che la morte di suo figlio sia dovuto a un errore umano: "Il mio cuore è spezzato e niente mi darà indietro mio figlio. Ma è indubbio che si sia trattato di un errore umano: i periti hanno chiarito come ci fosse fino all’87% di possibilità che Michi se la cavasse in un mese, se curato in tempo. Bastava un banale emocromo.". Come noto, ormai, Merlo chiese aiuto a vari medici per il suo malessere, andando anche al Pronto Soccorso, ma nessuno capì quello che stava succedendo e reputò di approfondire, finché non arrivò all'Ospedale di Bologna dove morì: "ho perso il mio unico figlio e chi ne ha responsabilità deve pagare, anche perché non ricapiti ad altri. Intanto, io cerco di sopravvivere".

A un anno dalla scomparsa di Merlo si terrà il primo evento dell'associazione Romantico Ribelle, creata per raccogliere fondi per la ricerca sulla leucemia: a Rosà, infatti, paese del cantante si terrà la partita di beneficenza tra Play2Give e l'associazione solidale Romantico Ribelle a cui parteciperanno, tra gli altri, Riki, Moreno, Jacopo ET, Boosta, Thomas Bocchimpani, Alberto Bertoli, Federico Baroni e Paolo Vallesi, Francesco Cicchella, Bugo, Tancredi, Federico Rossi e Blind, Sergio Pellissier, Fabio Viviani, Mimmo di Carlo e Stefan Schwoch ed Enrico Ruggeri, presidente della Nazionale Cantanti oltre a Manuel Bortuzzo come testimonial: "Maria De Filippi, Emma Marrone e Fabrizio Moro hanno contribuito con bellissimi video. Poi, per il futuro, pensiamo a iniziative per sostenere i giovani musicisti che non riescono a trovare sbocchi sui social o nei talent show" ha detto Domenico Merlo. Lo scorso 27 maggio è uscito anche un brano postumo di Merlo, "Farfalle".