Marco Mengoni ritorna in Top 200 Spotify dopo l’Eurovision 2023: ecco come sta andando Due Vite Dopo il quarto posto all’Eurovision Song Contest 2023, Marco Mengoni risale in classifica con il suo singolo Due Vite e annuncia il tour europeo.

A cura di Vincenzo Nasto

Marco Mengoni (ph Andrea Bianchera)

Dopo aver stravinto il Festival di Sanremo 2023, il podio all'Eurovision Song Contest 2023 sembrava a un passo. Non è stato così, ma l'edizione 2023 della kermesse europea, con la presenza cinematografica di Marco Mengoni sul palco di Liverpool, ha smosso, e non di poco, la percezione italiana dell'Eurovision. E se il contest negli ultimi tre anni si è trasformato in un'appendice colorata dell'esperienza musicale del Festival di Sanremo, lo si deve anche al seguito del pubblico europeo nei confronti degli artisti italiani. Se i Maneskin hanno recitato la loro miglior opera commerciale sul palco di Rotterdam, guadagnando poi il trionfo internazionale, Mahmood e Blanco hanno mantenuto il loro percorso, mentre Mengoni è stata la definitiva affermazione. A confermare questa tesi, sono anche i numeri pre e post-manifestazione, che vedono l'artista romano in risalita, a due mesi dall'apoteosi sanremese.

La risalita in classifica dopo il quarto posto di Marco Mengoni

Come ha descritto Andrea Parrella qui, "Marco Mengoni non ha riportato a casa Eurovision, ma è chiaro che per l'Italia Eurovision non è più una partita che si gioca fuori casa. E lui, con la sua sontuosa esibizione ha certificato questo dato di fatto". Dati che si sono trasformati prima in un premio, quello della critica, detto anche Premio Marcel Bezençon Composer Award per la miglior composizione. Poi son diventati numeri, come gli oltre 20mila biglietti venduti nelle prime 48 ore dall'annuncio del tour europeo, ma anche sui social, dove il suo profilo è stato quello con più engagement durante la finale, con oltre 158mila interazioni, come recita All Music Italia. Nel frattempo, una delle notizie più sorprendenti, è la ricomparsa di Due Vite, il singolo cantato sul palco della Liverpool Arena, all'interno della Top 200 globale di Spotify alla 193° posizione.

Due Vite tra le esibizioni più viste dell'Eurovision 2023

Ma come sta andando sulle piattaforme di stream il brano? Due Vite ha superato i 50 milioni di ascolti su Spotify, mentre il video ufficiale del brano ha appena tagliato il traguardo dei 60 milioni di visualizzazioni su YouTube. La piattaforma ha anche mostrato come Due Vite, e il video dell'esibizione sul palco della Liverpool Arena, sia tra i più visti sul canale ufficiale dell'Eurovision Song Contest. Infatti, in tre giorni ha superato i due milioni di visualizzazione, e rientra nella top 5 con la vincitrice, Loreen con Tattoo, ma anche l'autore finlandese Käärijä, la cantante polacca Blanka e la rappresentante israeliana Noa Kirel con Unicorn.