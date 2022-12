Mel C cancella il concerto di Capodanno in Polonia per esprimere solidarietà alla comunità LGBTQI+ Mel C non si esibirà in Polonia per il cocnerto di Capodanno per esprimere solidarietà alla comunità LGBTQI+.

A cura di Redazione Music

Mel C (Joe Maher/Getty Images for Bauer Media)

Mel C non si esibirà, come previsto, in Polonia per festeggiare Capodanno, come ha comunicato lei stesso con un messaggio sui suoi social. La scelta, stando sempre alle parole della cantante, ex Spice Girl, dipende dalla politica del Paese sui diritti civili, ovvero in protesta verso alcune azioni intraprese dal Governo polacco contro la comunità LGBTQI+ che andrebbero contro quelle che sono le convinzioni della cantante. Mel C ha deciso, quindi, di cancellare il concerto quando si è resa conto che le sue idee non sono esattamente in linea con ciò che ha scoperto. Una scelta che, in qualche modo, ha ottenuto il plauso di una parte della comunità

La cantante ha postato solo un breve messaggio in cui spiegava la decisione, senza dare troppe informazioni a riguardo e senza fare alcun riferimento specifico a ciò che ha scoperto in questi giorni e non sapeva precedentemente: "Alla luce di alcuni problemi che sono stati portati alla mia attenzione, che non sono in linea con le comunità che sostengo, temo che non potrò più esibirmi in Polonia come previsto a Capodanno". In tema di diritti civili, la Polonia è senza dubbio uno dei Paesi europei che ha una visione maggiormente conservatrice, come si vede sia nel comportamento del Governo nei confronti della comunità LGBTQI+ ma anche nelle recenti norme che hanno a che fare con l'aborto.

Mel C è da anni uno dei personaggi artistici di riferimento per quella comunità e per questo motivo, evidentemente, si è resa conto – forse un po' tardi – che una sua presenza avrebbe creato non poche problematiche. L'ex Spice Girls avrebbe dovuto esibirsi nello speciale di Capodanno della televisione pubblica polacca, TVP, considerata da alcuni come megafono della propaganda su questi temi. In Polonia esistono vere e proprie zone LGBT-free ovvero, regioni e municipalità che hanno dichiarato non benvenuti i gay e quella che chiamano "ideologia LGBT". "Spero di tornare da voi al più presto" ha chiosato la cantante, prima di augurare buone feste ai fan e alle fan polacche.