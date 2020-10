Maynard James Keenan, l'eclettico cantante dei progetti Tool, A Perfect Circle e Puscifer, è stato colpito dal Covid-19. È guarito dall'infezione ma il virus gli ha lasciato ancora dei danni ai polmoni: "Non l'ho gridato ai quattro venti, ma ci ho combattuto con il Covid-19 e porto ancora effetti residui".

Le parole di Maynard James Keenan

Il cantante ha dichiarato in una intervista ad AZ Central di aver combattuto con il coroanvirus: "Ho dovuto fare trattamenti importanti per curarlo". Ecco quanto dichiarato dal cantante di "Pneuma" e "Weak and Powerless".

Non sono andato in giro a gridarlo ai quattro venti ma, ecco, l’ho avuto e ho riscontrato degli effetti residui. Ho dovuto fare dei trattamenti importanti per curarlo e ho ancora tosse e danni ai polmoni. Molti amici l'hanno preso. gente nemmeno anziana, giovani in forma, che praticano sport. E anche loro stanno avendo problemi con i residui di questa malattia. Io ho perso qualche famigliare e ho ancora questi attacchi di tosse. I miei polmoni hanno danni alle estremità, inoltre sono guarito dall'infiammazione che avevo ai polsi e alle mani. Ho avuto una reazione autoimmune, molto simile all'artrite reumatodite. Da quanto ho capito, colpisce punti random del corpo.

Chi è Maynard James Keenan

Cantante fuori dagli schemi, personaggio eclettico e punto di riferimento per il metal alternativo, è stato il fondatore dei Tool, band che ha indiscutibilmente segnato gli anni ‘9o. Ænima, disco pubblicato nel 1996, è stato inserito dalla rivista Rolling Stone alla diciottesima posizione dei cento migliori dischi metal di sempre. Successivamente, con il progetto A perfect circle è riuscito, insieme a Billy Howerdel, a conquistare ottimi risultati di vendita. Il primo disco Mer de noms viene premiato con il disco di platino nel 2001. Il secondo disco, Thirteenth Step, riscosse un buon successo a dispetto di una gestazione non semplice, proprio in relazione all'impegno di Keenan con i Tool. I Puscifer sono invece un progetto parallelo del cantante, iniziato nel 2007 e tuttora attivo.