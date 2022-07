Max Pezzali incontra Ivano Monzani: la gag con l’addetto alla sicurezza Su TikTok ha già 36mila follower e sono destinati ad aumentare anche dopo il siparietto con Max Pezzali.

La grande attenzione mediatica nei confronti di Ivano Monzani non si ferma. Lo steward addetto alla sicurezza nei concerti continua a rubare la scena, dopo quello che è successo durante il concerto LoveMi, organizzato da Fedez in piazza del Duomo a Milano, a causa delle smorfie che facevano capire che l'artista sul palco non era di suoi gradimento. Su TikTok ha già 36mila follower e sono destinati ad aumentare anche dopo il siparietto con Max Pezzali. Protagonista del concerto a San Siro, l'883 ha giocato proprio con Ivano Monzani.

La gag tra Max Pezzali e Ivano Monzani

Con Max Pezzali è nato un siparietto tutto da ridere. Nel backstage qualcuno chiede al cantante di "Nord Sud Ovest Est" e "Gli anni": "Ma Ivano lavora bene?". Max Pezzali a quel punto imita la stessa ‘rassegnazione' di Ivano Monzani che è al suo fianco. L'abbraccio e il videosaluto parte spontaneo. Proprio a San Siro si era svolto qualche giorno fa il concerto di Alessandra Amoroso, anche in quel caso ci sono stati tanti video social che hanno cercato reazioni di Ivano Monzani.

Chi è Ivano Monzani

Ivano Monzani ha avuto un'improvvisa e inaspettata popolarità grazie al LoveMi, il concerto benefico organizzato da Fedez in piazza Duomo. Lavora e vive a Milano, è uno storico addetto del mondo dei concerti. È un amante della musica heavy metal e rock: i suoi interessi sono Ozzy Osbourne, Queens of the stone Age, Depeche Mode, Janis Joplin, The Who, Amy Winehouse, Queen. Il momento che lo ha reso defintiivamente celebre è stato quando alcuni hanno catturato la sua reazione durante l'esibizione del rapper Parky che stava cantando un pezzo intitolato "Blauer". Mentre Parky cantava strofe tipo "La scena in Ita è piena di ricchioni", "Metto rapper puttane in ginocchio", le reazioni di Ivano Monzani sono state tutte da ridere.