Maurizio Carucci degli Ex Otago: “Mollo la musica, voglio ritrovare serenità”, poi chiarisce Maurizio Carucci, volto e voce degli Ex Otago ha annunciato l’abbandono della musica con un post su Instagram. Il cantante, che con gli Otago è stato tra i più importanti progetti pop del Paese, ha spiegato che sono stati mesi complessi anche a causa della pandemia e che nel futuro continuerà a dedicarsi alla sua terra.

A cura di Redazione Music

Sono tanti anni, ormai, che gli Ex Otago sono tra i gruppi italiani più conosciuti e amati. Sono tra coloro che portavano alta la bandiera dell'indie pop quando questo non era ancora glamour e ricercato anche dal grande pubblico e sono tra quelli della prima ora che sono riusciti a non farsi schiacciare dal ritorno prepotente di questi ultimi anni, riuscendo a entrare a farne parte integrante, con singoli e album di successo, passando per Sanremo e per live pieni. Eppure questi anni di album, concerti, pressioni, successo evidentemente hanno segnato le vite private della band, stando almeno a quanto scritto dal cantante Maurizio Carucci che in un post aveva annunciato di voler lasciare la musica, prima di spiegarsi meglio e fare un mezzo passo indietro.

Chi segue il cantante sa quanto non sia uno di quelli che non ama mostrare il lato più scintillante del successo, anzi. Il suo Instagram è sempre stato testimonianza di una vita che aveva più a che fare con la Natura che con i red carpet: il suo vino, le passeggiate nella natura, i viaggi in bicicletta. E qualche concerto, ovviamente. Ma nelle scorse ore Carucci ha voluto condividere con i fan suoi e della band la scelta di mettere in pausa la musica per dedicarsi unicamente alla terra: "Non ci sto più dentro. Mollo la musica, ho deciso. Voglio concentrarmi su meno cose e ritrovare un po’ di serenità. Non riesco più a capire il senso del mio fare musica. Amo suonare con gli otaghi, amo gli otaghi in generale, ma è da un po’ di tempo che non riesco a trovare la luce e la via dentro al progetto. Lascio e mi dedico solo alla terra. / Nell'ultimo anno ho vissuto momenti tra i più potenti della mia vita; la perdita di un caro amico Gwydion (in arte @nebbiolo_musica ) due viaggi molto intensi e una crisi d'identità devastante. Avevo messo in pausa il mio profilo Instagram ma me l’hanno “rubato” poco dopo e non sono più riuscito a riaverlo, l’ultimo dei miei problemi penso".

A giocare un ruolo non indifferente, poi, s'è messa anche la pandemia con tutti i problemi che ha portato con sé anche a livello psicologico che influiva anche sul corpo: "La pandemia in generale di sicuro non ha aiutato. Un epoca vacillante. Un tempo muto. / Ho passato mesi e mesi con dolori allo stomaco, soprattutto la notte. Non stavo bene. Sono una persona troppo emotiva, se non sto bene con la testa, non sto bene neanche con il corpo in maniera chiara e diretta. In questo grande casino che è stata la mia mente nell’ultimo periodo, ho percepito qualcosa che nell’immediato non sono riuscito a leggere del tutto. Una sorta di creatura senza forma ma con una forza disumana. E spingeva, e spintonava. Un vento, un oceano, una musica. La mia musica".

In un commento al post su Facebook, però, Carucci ha spiegato che quello che aveva condiviso era un pensiero che alla fine non si concretizzerà: "Non mollo la musica anche se ho pensato seriamente di farlo, e non mollo gli otaghi – dice nel commento -. Ho voluto rendervi partecipi del momento che ho passato in modo che possiate capire ed apprezzare meglio quello che verrà. L’ultima parte del post fa intuire un nuovo possibile inizio.Vi voglio bene".

[Edit: l'articolo è stato aggiornato con il commento del cantante]