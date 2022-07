Matteo Romano scambiato per Sangiovanni da una cassiera: “Immagino fosse miope” Il giovane cantante racconta sui social di essere stato scambiato per il collega all’Autogrill. Poco dopo commenta ironicamente lo stesso Sangiovanni: “In effetti ci assomigliamo”.

A cura di Andrea Parrella

Uno scambio di persona, o meglio di cantanti. Matteo Romano, giovanissimo cantante che ha debuttato all'ultimo Festival di Sanremo, il quale ha raccontato su Twitter un simpatico aneddoto, spiegando di essere stato scambiato per Sangiovanni in autogrill: "Oggi in autogrill una cassiera mentre stavo per ordinare il pranzo si ferma, mi guarda e dice alla sua collega di fianco: ”Questo lo servo io perché è Sangiovanni il cantante". Quindi ci scherza su, lasciando intendere che la cosa non gli dispiaccia troppo, ma che la somiglianza proprio non la veda, come fa notare risponde a un utente che gli chiede come fosse la cassiera: "Miope immagino". Pochi minuti dopo arriva anche il commento di Sangiovanni, che risponde al tweet in maniera altrettanto ironica, scrivendo: "In effetti ci assomigliamo".

Da Tik Tok a Sanremo, il successo di Matteo Romano

Che Romano e Sangiovanni si somiglino poco è in effetti vero, per quanto non siano poche le cose che condividono. Entrambi hanno trovato il successo quasi nello stesso periodo, il primo esplodendo letteralmente su Tik Tok e approdando all'Ariston con la vittoria a Sanremo Giovani dello scorso anno, che gli ha permesso di arrivare a competere tra i Big insieme a Tananai e Yuman, conquistando l'accesso diretto alla gara dei Big dopo il cambio di regolamento di Sanremo che ha eliminato la categoria delle Nuove Proposte.

Sangiovanni da Amici al palco dell'Ariston

Diverso, invece, il percorso del secondo, che è arrivato sul palcoscenico dell'Ariston attraverso l'enorme successo riscosso ad Amici 2021, dove pur essendosi classificato in seconda posizione, si è rivelato il vero fenomeno mediatico dell'anno. Matteo Romano aveva portato sul palco di Sanremo 2022 "Virale", piazzandosi all'11esimo posto in classifica, mentre Sangiovanni con "Farfalle" era riuscito a raggiungere la quinta posizione nella classifica finale.