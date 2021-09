Matteo Milazzo porta Bambola a X Factor, da baby fenomeno neomelodico al successo su TikTok Matteo Milazzo è sicuramente una delle note più divertenti dell’ultima puntata delle audizioni di X Factor 2021, con il suo “Bambola” diventato un vero trend su TikTok. Il suo passato da baby fenomeno neomelodico continua a creare quell’aurea iconica attorno alla figura del giovane cantante, che nel frattempo ha superato le prime selezioni del talent musicale.

A cura di Vincenzo Nasto

La seconda serata delle audizioni di X Factor ha regalato molte esibizioni convincenti, alcune un po' stranianti come quella di L8 e la sua "Freak", ma soprattutto un brano che sul web, e in particolare su TikTok, aveva avuto già negli scorsi anni un successo incredibile: stiamo parlando di "Bambola" del cantante neomelodico catanese Matteo Milazzo. Se il nome non vi è nuovo è perché il giovane cantante ha un passato da baby fenomeno della musica neomelodica, tra concerti con oltre mille persone e bagni di folla già per il suo 13esimo compleanno. Allora non sorprende la sua visita nel talent show di Sky, che oltre a divertire i giudici e gli altri artisti nel dietro le quinte, segna un nuovo traguardo nella carriera del giovane cantante catanese.

Il passato e la vittoria sul palco del talent

Sono passati sei anni da quando il giovane Matteo Milazzo riempiva prima i cortili della sua scuola, poi i palchi dei grandi eventi siciliani, a soli 12 anni. Una storia da baby fenomeno della musica neomelodica che vedeva come protagonista il giovane Matteo, studente delle scuole media nella vita privata, e il Matteo cantante neomelodico, in grado di cantare sui palchi siciliani più importanti, con brani diventati tormentoni su YouTube, e negli ultimi anni su TikTok: da "A crisi" a "T'amo", fino a "Bambola". Proprio l'ultimo singolo è stato il cavallo di battaglia per presentarsi, sei anni dopo, sul palco delle audizioni di X Factor 2021, davanti ai giudici, inizialmente straniti dalla sua presentazione. Quel palco non sembra proprio il contesto migliore per la musica neomelodica napoletana, ma l'esibizione del concorrente è ineccepibile tecnicamente, con un riscontro positivo dei giudici, che animano la discussione sul futuro del giovane concorrente nella trasmissione. Tre sì, con l'unico no di Mika, che non vede le potenzialità in lui per diventare un concorrente del talent musicale.

Il video più visto sull'account TikTok di X Factor e il paragone con Marco Marfè

Nel frattempo, l'esibizione iconica sul palco di X Factor ha risvegliato anche l'universo di TikTok, con il tormentone "Bambola" che è ritornato tra i suoni più utilizzati nell'applicazione, finalmente con l'autore originale dopo esser passato tra tantissimi utenti che avevano utilizzato il ritornello del suo brano senza darne i crediti autoriali. Nel frattempo, sull'account di X Factor Italia di TikTok, l'esibizione di Matteo Milazzo sta volando con oltre 187mila like e i commenti che hanno superato l'ordine delle migliaia, ma soprattutto risulta il video più visto sul profilo, dopo aver collezionato 1,6 milioni di visualizzazioni, e i numeri potrebbero aumentare con l'opzione duetto dell'applicazione. In molti sul web hanno voluto confrontare l'esibizione del cantante catanese con i provini di un altro cantante neomelodico, Marco Marfè, protagonista nell'edizione 2009 che vedeva come giudici anche Simona Ventura e Elio, con la rivisitazione neomelodica di "Gelato al cioccolato" di Pupo. Un provino iconico, che però non ha avuto lo stesso successo con i giudici, che allora rifiutarono il suo ingresso.