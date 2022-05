Massimo Ranieri caduto, lungo stop: le date sospese si recuperano nel 2023 Come ha comunicato la direzione del Teatro Diana, in accordo con la produzione dell’artista Massimo Ranieri, le repliche dello spettacolo “Sogno e Son desto” sono sospese e saranno recuperate nel 2023.

Come si sospettava, lo stop sarà lungo per Massimo Ranieri. Dopo la caduta dal palco del Teatro Diana, il cantautore si è ripreso e ha ringraziato tutta l'equipe medica dell'ospedale Cardarelli di Napoli che lo ha tenuto in cura. Purtroppo, però, non ci saranno più altre esibizioni e altri concerti al Teatro Diana. Tutto è sospeso a partire dal 2023. Non è chiaro, invece, quale sarà la situazione per altre date dal vivo nel corso del 2022. Nella caduta, Massimo Ranieri ha riportato una frattura alla VII costa di destra.

Il nuovo calendario del tour

Come ha comunicato la direzione del Teatro Diana, in accordo con la produzione dell’artista Massimo Ranieri, le repliche dello spettacolo “Sogno e Son desto” sono sospese e saranno recuperate dal 24 al 29 gennaio 2023 e dal 24 febbraio al 5 marzo 2023. Ovviamente, i biglietti acquistati precedentemente restano validi. Il pubblico è invitato a prendere visione del calendario delle prove e a mettersi in contatto con la direzione del teatro.

Il post di Massimo Ranieri

Massimo Ranieri ha voluto ringraziare tutto il Cardarelli, l'equipe medica al completo: la Direzione Generale del Cardarelli, tutti gli infermieri, i barellieri, dottori e i primari. Grande affetto da parte dei tanti fan e dai tanti colleghi. Tra i commenti, si legge la solidarietà e la stima di tantissimi grandi della musica napoletana, da Nino D'Angelo a Serena Autieri. Anche Rocio Munoz Morales ha mandato un forte abbraccio al maestro della canzone napoletana.