Marrageddon, con l’annuncio di Ernia, Anna e Miles il festival di Marracash chiude la line up Con l’annuncio di Ernia, Anna e Miles si è chiusa la line up del Marrageddon, il festival che Marracash terrà a Milano e Napoli.

A cura di Redazione Music

Con l'annuncio di Ernia nella data di Napoli e di Anna e Miles in quella milanese Marrageddon, il festival rap ideato da Marracash ha definitivamente chiuso le line up ed è pronto, a poco più di un mese dall'inizio, a scaldare i motori per portare alcuni dei maggiori artisti del genere nelle due città. Il festival comincerà il sabato 23 settembre sul palco dell’Ippodromo Snai La Maura di Milano, e proseguirà sabato 30 settembre su quello dell’ippodromo di Agnano a Napoli, con tutti e due i concerti che si terranno a partire dalle 17, quando i primi artisti cominceranno a suonare nelle due location scelte dal rapper.

Ernia a Napoli, Anna e Miles a Milano

Non un caso, visto che sono due delle città simbolo per quanto riguarda la storia del rap e che in questi ultimi anni hanno sfornato alcuni dei fenomeni del genere, alcuni dei quali saliranno proprio sul palco del Marrageddon. Gli ultimi annunciati per queste due tappe, quindi, sono Ernia, reduce dal successo dell'ultimo album "Io non ho paura" e da "Parafulmini", la canzone con cui ha cantato con Fabri Fibra e Bresh, mentre a Milano saliranno sul palco Anna, una delle artiste che è maggiormente cresciuta in questi anni, dopo il successo di bando, e tra le cinque artiste più ascoltate su Spotify, al momento in testa alla classifica con "Vetri Neri" che la vede al fianco di Capo Plaza e Ava, mentre Miles è uno dei producer più richiesti dal panorama rap nazionale.

Marracash (ph Andrea Bianchera)

Le line up complete del Marragedon

Insomma, Marracash ha chiuso definitivamente la line up che vedrà esibirsi a Milano Salmo, Fabri Fibra, Shiva, Paky, Anna, Miles, Kid Yugi, Marracash da solo e poi assieme a Guè con cui riproporrà "Santeria" che riprende il loro joint album, mentre Napoli, oltre alla riproposizione di quest'ultimo progetto, saliranno sul palco Lazza, geolier, Madame, Ernia, Nayt e ovviamente anche questa volta Marracash da solo. Un cast con alcuni dei nomi più importanti della scena contemporanea italiana, per una festa che vuole unire Napoli e Milano in cui ciascun rapper porterà sul palco il proprio set e una performance studiata ad hoc per l’occasione.

Leggi anche Il karaoke di Tiziano Ferro al Maradona tra dichiarazioni d'amore a Napoli e omaggi a Pino Daniele

Tutti i rapper che si esibiranno a Milano

Il 23 settembre i rapper si esibiranno all'Ippodromo Snai La Maura di Milano

SALMO | FABRI FIBRA

SHIVA | PAKY

ANNA | MILES | KID YUGI

MARRA + GUÈ IN SANTERIA

MARRACASH

Tutti i rapper che si esibiranno a Napoli

Il 30 settembre i rapper si esibiranno all'Ippodromo di Agnano di Napoli