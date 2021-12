Marracash e Mariah Carey si dividono le ultime classifiche del 2021 Marracash con “Noi, loro e gli altri” e Mariah Carey con “All I want for Christmas is you” in testa alle ultime classifiche 2021 di album e singoli.

È di Marracash l'ultimo primo posto in classifica del 2021. Il rapper milanese, infatti è al primo posto con il suo ultimo album "Noi, loro e gli altri" dell'ultima classifica FIMI degli album più consumati nella settimana di Natale, riuscendo a conservare una posizione che in queste ultime settimane è stata spesso sua (nelle ultime cinque solo Fedez e Guè, sono riusciti a scalzarlo), a dimostrazione del successo e dell'attesa che c'era per un album annunciato all'improvviso e uscito dopo pochi giorni dall'annuncio.

Bublè e Guè sul podio

Disco di platino in pochissime settimane, Marra riesce anche a conservare il primo posto "non natalizio" nella classifica dei singoli che, ovviamente, vedono al comando grandi classici delle festività, anche grazie allo streaming. E il Natale si fa sentire anche nella classifica degli album con "Christmas" di Michael Bublè che sale fino al secondo posto della classifica, confermando il crooner canadese come una delle voci più apprezzate nell'accompagnare anche gli italiani durante le feste. Al terzo posto, invece resiste "Gvesvs", ovvero l'album di Guè, uscito poche settimane prima di Natale e anch'esso annunciato a sorpresa. Il podio è completo, ma alle sue spalle ci sono altre conferme.

Fedez torna in top 10

Continua a restare nelle posizioni alte "Blu celeste", l'album d'esordio di Blanco che ormai conta tre platini ed è quarto, davanti a "Materia (Terra)", l'ultimo album di Marco Mengoni, primo capitolo di una trilogia, che si tiene la quinta posizione davanti a due album in risalita. In sesta posizione, infatti, risale "Discover" di Zucchero, mentre in settima torna Fedez con "Disumano" che contestualmente rientra anche in top 10. Ottavo posto per "Siamo qui" di Vasco Rossi che si tiene alle spalle "30", album pigliatutto (almeno fuori dai nostri confini) di Adele e "Merry Christmas" di Mariah Carey.

Mariah Carey prima tra i singoli

Tra i singoli è proprio la cantante a fare la voce grossa con "All I want for Christmas is you", il classico natalizio che ormai da anni torna fisso in testa ai singoli, e come spesso capita lo fa davanti ad altri classific come "Feliz Navidad" di Josè Feliciano, al secondo posto e "Jingle Bells Rock" di Bobby Helms, mentre, appunto, i primi non natalizi sono sempre loro, ovvero Marracash e Guè con "Love", brano contenuto nell'album del rapper di Barona.