Marracash è il più ascoltato al mondo dopo Adele, ma in Italia si streamma solo il king del rap “Noi, loro e gli altri” di Marracash è il secondo album più ascoltato al mondo dopo “30” di Adele, ma nelle prime 12 posizioni italiane c’è solo il rapper.

A cura di Redazione Music

L'Italia è un Paese che da tempo ormai ha una predilezione per la musica autoctona, per il made in Italy musicale, anche se il mondo intero parla di un album internazionale. E anche se quell'album internazionale segna il ritorno discografico di Adele. Non esistono delle certezze, anche se i numeri parlano chiaro: l'Italia ascolta la musica italiana, soprattutto in questi ultimi anni. Ed è per questo che, probabilmente, nella settimana di uscita di "30", album della cantante inglese che sta ottenendo risultati incredibili in tutto il mondo, in Italia dovrà accontentarsi – si fa per dire – della seconda posizione alle spalle del ritorno di Marracash e del suo "Noi, loro e gli altri".

La top 10 di Spotify Italia occupata da Marracash

Il rapper di Barona, infatti, ha annunciato l'uscita del seguito di "Persona", best seller e long seller di questi anni, pochi giorni prima dell'uscita, avvenuta proprio nel giorno della pubblicazione di quello di Adele, probabilmente uno degli album più attesi dell'anno. E probabilmente, "Noi, loro e gli altri" (la cui guida Fanpage ha scritto qui), esordirà in testa alla classifica di questa settimana. Quello che è certo è che per adesso ha occupato tutte le posizioni della classifica della Top 200 italiana di Spotify, con 12 canzoni su 14 (solo lo skit "Dumbo Gets Mad" non è conteggiato, mentre l'altro skit è un po' più in basso) di cui è formato l'album nelle prime 12 posizioni, con "Love", la canzone che vede il featuring di Guè a comandare gli stream. E "Love" va anche meglio di "Crazy Love", singolo estratto dall'album e canzone che vede la partecipazione di Elodie.

Marra, secondo più ascoltato al mondo dopo Adele

"Noi, loro e gli altri", però, non si è piazzato alto solo nelle classifiche italiane, anzi. Quello del rapper, infatti, è stato il secondo album più ascoltato al mondo nella sua giornata di debutto, alle spalle soltanto, appunto di Adele, il cui "30" è risultato il disco più ascoltato negli Usa nel 2021 a soli tre giorni dall'uscita. Un risultato che batte "evermore" di Taylor Swift e che impressiona anche per altri numeri che la cantante sta facendo in tutto il mondo. Da qualche settimana le fanbase italiane, comunque, stanno spingendo sempre più su, a livello, globale i lavori italiani, da Blanco a Salmo, passando per Ultimo, Rocco Hunt e Madman