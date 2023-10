Mario Biondi racconta i nove figli: “La Politica dice di farne tanti? Sciocchezze, non si impongono” Mario Biondi ha pubblicato il suo nuovo album e parlato dei nove figli che per la prima volta mostra in un video musicale.

A cura di Redazione Music

Mario Biondi e alcuni dei suoi figli nel video di My Favourite Things

Mario Biondi ha pubblicato il suo nuovo album intitolato Music Undercover, per cui ha scelto "una tracklist nella quale sono incluse sue rivisitazioni di celebri brani del repertorio internazionale e inediti da lui composti con l’ausilio di autori di fama internazionale e che, artisticamente, rientrano nel concept" come si legge nella nota stampa che presenta l'album. Per l'occasione il crooner siciliano ha dato un'intervista al Corriere della Sera in cui a farla da padrona è la foto nel letto della sua camera da letto con i nove figli – riprendendo il video di My favourite things – e la madre degli ultimi due (gli altri li ha avute da tre donne diverse) con cui si è sposato poche settimane fa.

Sono i brani che ama di più, ha spiegato, raccontando anche delle collaborazioni con artisti come Paolo Fresu e Fabrizio Bosso che definisce "i migliori fra i migliori" e ricordando anche Burt Bacharach, con cui ha collaborato, e a cui ha dedicato un omaggio. Ma il fulcrodel discorso, però, è la sua famiglia numerosa, i nove figli di cui ricorda, ovviamente, tutti i compleanni ma di cui qualche volta confonde i nomi. È la sua tribù, spiega, che compare proprio nel video citato anche perché "Non posto mai foto personali, ma questo video ha una valenza diversa, è stato molto coinvolgente, divertente e tragicomico".

Biondi spiega di aver sempre voluto avere molti figli, che spera di poter arrivare anche a dieci, perché "Mi sembrano sempre pochi, forse perché adoro quando siamo in tanti, quando c’è condivisione". Il cantante racconta anche il rapporto con le madri dei figli, una famiglia allargata che di tanto in tanto si riunisce, che il 26 dicembre si unisce sempre, caschi il mondo, che ha i problemi e gli screzi di tutte le famiglia. Ma alla domanda su cosa pensi di chi, in Politica, parla di natalità e di fare figli, dice che è una sciocchezza: "Non si può imporre a una persona di fare figli, è una violenza assurda, come quando a una donna di 30 anni si dice che è ‘in età'. La trovo una delle cose più fastidiose e offensive. Le esigenze di ripopolazione sminuiscono molto il tema, i figli devono nascere dall’amore".